L’opera ‘Anita’ di Cappelli stasera al Ravenna Festival

Dopo la prima assoluta, avvenuta la scorsa estate a Spoleto, l’opera lirica ‘Anita’ del compositore predappiese Gilberto Cappelli approda in Romagna, nelle campagne ravennate di Mandriole. Non poteva esserci luogo più simbolico per la rappresentazione: l’appuntamento è per questa sera, alle 21.30 presso la Fattoria Guccioli, la casa colonica dove ‘l’eroina dei due mondi’ si rifugiò insieme a Giuseppe Garibaldi per poi trovare la morte a soli 28 anni nel 1849.

Il prestigioso evento rientra nel cartellone della 36ª edizione del Ravenna Festival. "È sempre un piacere – commenta Carla Ravaglia, assessore del Comune di Predappio – dare risalto ai concittadini che si distinguono a livello nazionale per la loro grande professionalità. Ci congratuliamo con il noto compositore Gilberto Cappelli, che grazie al successo ottenuto al Festival di Spoleto è stato chiamato a rappresentare ‘Anita’ nell’ambito del Ravenna Festival. L’opera di Cappelli è stata completata dal testo scritto dalla moglie Raffaella Sintoni e dal figlio Andrea, ottenendo un eccellente lavoro per il soggetto ispiratore dell’opera: una donna di altri tempi, ma più che mai attuale".

L’opera lirica Anita è composta da un prologo e otto scene che ripercorrono a ritroso la storia della celebre protagonista del Risorgimento, dal ritrovamento casuale del suo corpo alle vicende che la coinvolsero in Sud America ed Europa, tra amore, famiglia, politica, guerra e fughe. L’opera è diretta da Marco Angius, interpretata dal baritono Alberto Petricca (nei panni di Garibaldi) e dal soprano Chiara Guerra (Anita), su libretto appunto di Raffaella Sintoni e Andrea Cappelli.

Quinto Cappelli