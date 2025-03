L’opera di Guercino verso il restauro. Ecco un concerto per raccogliere i fondi

La tela, oggi scurita e intaccata dal tempo, rappresenta ‘L’estasi di San Francesco’, è custodita all’interno della chiesa di Schiavonia e a dipingerla fu nientemeno che il Guercino. Un’opera dimenticata da molti forlivesi che ora sembra finalmente in procinto di essere riportata al suo splendore: la curia, in collaborazione con l’associazione culturale Metropolis, infatti, sta raccogliendo fondi per un’operazione di restauro grandiosa, che non si limita a riportare alle sue condizioni originali il dipinto, ma che coltiva anche la volontà di trasformare la chiesa in un laboratorio aperto, dove i visitatori potranno entrare per osservare i restauratori al lavoro.

Tra pochi giorni, il 5 aprile, l’abbazia di San Mercuriale ospiterà il primo evento di raccolta fondi finalizzato allo scopo: si tratta del concerto ‘Da pacem Domine’, portato in scena dall’Orchestra Gran Concerto, nata in seno alla scuola musicale Mariotti. Il biglietto, del costo di 5 euro, sarà devoluto alla causa. "Lo scopo – spiega don Nino Nicotra, parroco del centro storico – è quella di sensibilizzare la cittadinanza sulla tela che desideriamo restaurare per restituirla finalmente alla fruizione della cittadinanza: un’operazione possibile grazie all’associazione Metropolis e alla generosità della scuola di musica Mariotti".

"Sarà un momento importante – sottolinea il presidente di Metropolis Marco Colonna –, nel pieno spirito del nostro principale obiettivo: salvare un’opera d’arte dall’oblio". Perché questo sia possibile serviranno circa 20mila euro (più iva) per il restauro, che salirebbero a circa 40mila per l’allestimento del cantiere in loco. Se i fondi per ora mancano, però, il comitato che seguirebbe tutto il percorso è già pronto e conta diversi nomi di primo piano.

"Si tratta – spiega Massimo Monti, socio di Metropolis – di quattro importanti storici che seguono da anni il Barocco emiliano, di cui il Guercino è uno dei principali esponenti". Valeria Tassinari è presidente del comitato internazionale di studi scientifici proprio su Guercino, poi c’è Giovanni Gardini, responsabile della tutela dei beni artistici delle diocesi, Paola Babini, direttrice dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e, infine, Maria Grazia Gattari che ha già curato numerosissimi restauri delle opere dell’artista di Cento. "L’idea – va avanti Monti – è quella di istituire all’interno della chiesa un vero e proprio laboratorio perfettamente modulato per la tutela dell’opera e trasformarlo in luogo che potrà essere visitato dalle scuole e da chiunque abbia interesse a seguire le operazioni".

"Si tratta di un’iniziativa d’eccellenza – interviene Colonna – che sicuramente darebbe un contributo alla candidatura di Forlì a capitale italiana delle cultura". A entrare nel merito del concerto del 5 aprile, invece, è Flavio Pioppelli, direttore della scuola di musica Mariotti: "L’orchestra – spiega – riunisce sia allievi che professionisti. Sul palco ci sarà un coro formato da veti cantori e musicisti". "Eseguiremo musiche che vanno da Bach a Mozart fino ad arrivare a Vivaldi – incalza Enrico Pollini, maestro del coro".

I biglietti del concerto si potranno acquistare direttamente la sera del concerto, all’abbazia di San Mercuriale. L’esibizione inizierà alle 21. Info: messaggiomusicale@gmail.com, 0543.473253

Sofia Nardi