L’Operosa: più ricavi, Pozzi resta alla guida

GRANAROLO (Bologna)

Presentati all’assemblea dei soci de L’Operosa i risultati finanziari 2023 e le nuove iniziative strategiche. Il bilancio consolidato ha registrato un fatturato di 150 milioni, segnando una crescita significativa rispetto all’anno prima e confermando il trend positivo. L’utile netto, pari a 3,3 milioni, riflette una strategia capace di cogliere opportunità e generare valore. Con un organico di quattromila dipendenti, il gruppo L’Operosa continua a rafforzare la presenza e ad espandersi nel mercato del facility management, consolidando la posizione di leader. Nel 2023, L’Operosa ha effettuato importanti acquisizioni in Italia e all’estero, e per il futuro prevede notevoli investimenti, con l’obiettivo di diversificare le attività. Claudio Pozzi è stato confermato presidente per il prossimo mandato: un segno di fiducia nella sua leadership. Un momento di particolare rilievo è stata la presentazione del bilancio di sostenibilità, che ha messo tra l’altro in evidenza un investimento di quasi 300mila euro in iniziative destinate al welfare.