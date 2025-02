L’opposizione boccia de Pascale: "Tasse anche agli alluvionati"

Non piace al centrodestra la manovra di bilancio della giunta de Pascale. Manovra che, denuncia il consigliere regionale Luca Pestelli (FdI) "scarica sui cittadini il peso di errori politici compiuti negli anni dalle giunte precedenti. Le condizioni finanziarie della sanità regionale – al cui appello mancano 200 milioni – erano note da tempo, e alla luce dell’aumento di pressione fiscale che la Regione si prepara a varare si spiega anche perché la precedente giunta Bonaccini abbia preferito lasciare l’Emilia-Romagna in esercizio provvisorio piuttosto che varare un bilancio ’tecnico’ prima di fine anno: l’obiettivo era far passare la data delle elezioni ed intervenire successivamente, stangando cittadini ed imprese". Il consigliere regionale trova "paradossale" che la giunta a guida Pd accusi il governo, "che invece è intervenuto economicamente a più riprese e in maniera ingente per finanziare la ricostruzione ed il ristoro delle aree alluvionate. I cittadini e le imprese che hanno subìto danni, così come le attività che operano nelle nostre aree interne, non avevano certo bisogno in questa fase di ulteriori tassazioni. Questo è inaccettabile". Pestelli propone poi un’idea sulla sanità. "Perché la Regione non si attiva per recuperare i tanti ticket non riscossi, invece che stangare i cittadini? Per la sola Asl Romagna, nell’anno 2023, sono stati recuperati soltanto 76mila euro a fronte di un credito accertato di oltre un milione". "Questa manovra dimostra due aspetti allarmanti: da un lato, il bilancio regionale non è così florido come si tentava di far credere; dall’altro, si conferma la volontà di mantenere un apparato burocratico pesante e costoso, invece di investire sulla semplificazione, la digitalizzazione e la sburocratizzazione", sostiene la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari.