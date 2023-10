L’ora del ’Piada Power’: "Un food truck vintage"

Il furgone, coloratissimo, sembra arrivare direttamente da Woodstock, il festival musicale che, 54 anni fa, segnò l’apice della cultura hippie – la stessa, per intenderci, dei ‘figli dei fiori’. Lo slogan, però, non è il celebre ‘Flower power’, ma un più romagnolo ‘Piada power’: si chiama così la nuova scommessa del forlivese Andrea Zondini, già titolare di Amburgheria creativa, noto locale, specializzato in hamburger gourmet, in via Romeo Galli 24.

Inaugurato il 28 agosto scorso, Piada power non è esattamente un locale, ma un food truck vintage, parcheggiato all’interno del centro commerciale Punta di Ferro. Da qui, Zondini e la compagna Luana servono piade e crescioni ai clienti.

Da itinerante, il furgone che Zondini aveva acquistato qualche tempo fa – un Ford Transit del 1974 – diventa stanziale: una scelta dettata dalla necessità di valorizzare un investimento che, secondo il ristoratore, non poteva esprimersi appieno nei soli eventi estivi. "Per quanto ristrutturato, il veicolo non è in grado di viaggiare per molti chilometri - chiarisce subito Zondini – dunque la selezione degli eventi cui partecipare era giocoforza limitata. Si finiva per frequentare sempre le solite ‘piazze’, dove ormai ci conoscevano tutti: una condizione che, dopo qualche tempo, ha cominciato a starmi stretta. Ero in cerca di una soluzione che garantisse una maggior continuità all’attività, quando mi è capitata questa occasione nello spazio del Punta di Ferro: ‘è un segno del destino’, ho pensato, ‘devo buttarmi’".

Come già accade all’Amburgheria, anche nella nuova attività il menù prevede accostamenti fantasiosi e creativi, pensati dal titolare oppure a libera scelta dei clienti. "Con il menù d abbinamento – spiega ancora Zondini – ognuno potrà comporre la piadina come desidera, sia per l’impasto (classico con strutto depurato o multicereali all’olio d’oliva), sia per la farcitura; mentre per i crescioni, preparati ogni mattina dalla nostra sfoglina di fiducia, proponiamo un’ampia scelta e una specialità del giorno, sempre diversa".

Cosa spinge un ristoratore ad avviare una nuova attività, mentre in città sono ancora visibili i segni dell’alluvione del maggio scorso e si fatica a intravedere la luce alla fine del tunnel? "Solo l’amore e la passione per il proprio lavoro – risponde Zondini –. Far da mangiare per le persone, vederle sorridere quando mangiano ciò che prepari e, soprattutto, vederle tornare più volte è ciò che realmente ci soddisfa. La fiducia dei clienti - ancor più in tempi difficili come questi, in cui si taglia dove si può - è tale da ripagare sacrifici e rinunce".

Maddalena De Franchis