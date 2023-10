L’ora della morte (e altri dubbi). La difesa ai medici legali: : "Esami al cadavere insufficienti"

Chi è l’assassino di Franco Severi? Prima però bisognerebbe rispondere ad altre domande. A che ora è morto? Quale la causa del decesso? Dov’è stato ammazzato Franco Severi?

Per divellere i dubbi dall’ordito dell’enigma sbarcano nell’aula del palazzone di marmo di piazzale Beccaria due testi tecnici. Medici legali. Il primo è dell’Ausl, Salvatore Sorbello. Colui che arriva sul posto a Ca’ Seggio alle 23 del 22 giugno ’22 e fa i rilievi sul cadavere. L’altra è Donatella Fedeli, patologa forense con oltre trent’anni d’esperienza, che ha redatto l’autopsia.

Secondo la Fedeli "Franco non è morto per la decapitazione, che è avvenuta dopo il decesso, credo con uno strumento metallico che abbia la forza di staccare di netto la testa: forse una mannaia, o una sega elettrica. O magari una katana... La causa della morte sta comunque nella testa, che però è assente. E con tutta probabilità prima di decapitarlo l’assassino gli ha sparato, sempre alla testa. Ma quest’ultima è una mia deduzione, non il risultato di un esame strumentale. E comunque Franco Severi è stato ammazzato altrove, non in quel fondo agricolo e tantomeno in quel dirupo: non c’è sangue sul posto e in quell’ambiente così impervio non si può fare un’operazione così precisa e di forza come una decapitazione". Tutto chiaro?

Per niente. I due medici dicono che la morte di Franco Severi è da incasellare nella forbice "tra le 24 e le 36 ora precedenti al primo esame cadaverico". Cioè il 21 giugno. O forse il 20. Il pasto è succulento per l’avvocato della difesa Massimiliano Pompignoli, che della "mancanza d’una ora chiara di morte" ha fatto fin da subito il suo vessillo. Per chiarire l’ora della morte c’è un’operazione principe: la temperatura del cadavere. "È stata misurata la temperatura con un termometro?", chiede Pompignoli. "No – replica il teste Sorbello –. Ho testato il corpo e ho percepito che la temperatura era quella ambientale. Circa 20 gradi. E questo succede quando un corpo viene ritrovato in un ambiente esterno. E ciò vuol dire, secondo i nostri parametri scientifici, che l’ora della morte è da far risalire a 2436 ore prima. E questo lo si deduce anche dalla rigidità del cadavere e dalle ipostasi, cioè il ristagno interno del sangue...". Stessa teoria ribadita dalla Fedeli. Pompignoli, soddisfatto, incassa il punto: "Comunque la temperatura nessuno l’ha presa..." sottolinea. E pure la giudice Galassi ha i suoi dubbi: "Lei l’avrebbe presa la temperatura del cadavere?" chiede alla Fedeli: "No...". E perché – chiede sempre la Galassi – lei dice che l’assassinio è stato eseguito altrove? "L’ho detto prima... Mancanza di sangue sul posto e il luogo impervio... E comunque un lasso di 24 e 36 ore è buono" fa la Fedeli. Ma Pompignoli – con Daniele al suo fianco, attentissimo – rimarca un’altra circostanza: "Perché non è stato fatto l’esame per sapere se è stato esploso un colpo di pistola?". "Non era dirimente". E pure qui la Corte rileva: "Comunque anche questo esame non è stato fatto".

Maurizio Burnacci