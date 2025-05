L’ora della sfida sul colle. Due giorni per votare

Oggi e domani si vota a Bertinoro per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Sono due le liste che si contendono la poltrona di primo cittadino, una sfida tutta al maschile tra Giorgio Bernaroli, già assessore e vicesindaco dal 2006 al 2013 in coalizioni di centrosinistra, sostenuto da una lista di centrodestra ‘Voltare Pagina’, e Filippo Scogli, assessore ai lavori pubblici nella passata giunta, sostenuto da una lista di centrosinistra ‘Insieme per Bertinoro’.

I candidati consiglieri di Voltare Pagina sono: Daria Catapano, 60 anni, di Fratta Terme e impiegata nella pubblica amministrazione. Eleonora Danesin, 46 anni, vive in Romagna da 21 anni, fisioterapista e posturologa. Mirtis Dumitru, 56 anni, di Fratta Terme, insegnante e poetessa. Alessio Drudi, 24 anni, di Santa Maria Nuova e lavora nel settore Horeca. Davide Fabbri, 56 anni, di Bertinoro e ingegnere. Vanni Feruli, 63 anni, commerciale nel settore agricolo di Santa Maria Nuova. Jason Gabrielli, 28 anni, di Panighina e laureato in giurisprudenza. Simona Gacea, 47 anni, di Polenta e impiegata nel settore logistica. Maria Pia (Michela) Grillanda, 69 anni, di Bertinoro, ex impiegata amministrativa e ora coltivatrice. Stefano Lolli, 54 anni, imprenditore.

Massimo Medri, 72 anni, di Bertinoro e attivo nella cura del verde. Sergio Moretti, 67 anni, consigliere uscente ed ex dipendente pubblico. Chiara Nicosanti, 40 anni, di San Pietro in Guardiano e insegnante. Fiorenzo Rossetti, 55 anni, di Santa Maria Nuova e funzionario della protezione civile. Fausto Sansovini, 70 anni, medico in pensione di Ospedaletto. Susi Valzania, 62 anni, insegnante tecnico pratico di chimica, vive a Santa Maria Nuova.

I candidati consiglieri della lista ‘Insieme per Bertinoro’. Marco Bartolini, 60 anni, presidente della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Ivan Bratti, 63 anni, consigliere uscente e direttore della scuola musicale ‘Dante Alighieri’. Elisa Bruti, 37 anni, segretaria cittadina del Partito Democratico e anche lei consigliera uscente. Martina Bucella, 30 anni, di Bracciano, è attiva nella Power Marching Band Città di Bertinoro e nella protezione civile. Robertino Casadei, 60 anni, di Polenta, presidente del consiglio di zona 1. Denis Derni, 62 anni, di Santa Maria Nuova, lavora al 118 ed è consigliere uscente. Franco Ferrini, 65 anni, di Capocolle, pensionato, prima era sovrintendente della Polizia Locale di Cesena. Elisa Fiammenghi, 52 anni, lavora presso Amadori. Alice Gattamorta, 34 anni, di Santa Maria Nuova, presidente del consiglio di zona della frazione. Rebecca Ghetti, 28 anni, architetto presso uno studio locale. Sara Londrillo, 53 anni, di Ospedaletto, assessora uscente alla cultura, portavoce regionale dei Verdi. Fabiana Memini, 30 anni, di Fratta Terme, volontaria dell’Aism e praticante del triathlon. Daniele Pieri, 65 anni, presidente della Pro loco di Fratta Terme. Ilic Poggiolini, 50 anni, di Santa Maria Nuova, ex capogruppo di maggioranza. Mirko Severi, 51 anni, di Panighina, consigliere di zona dal 2017. Raffaele Trombini, 50 anni, di Fratta Terme, ex assessore all’ambiente.

Gli elettori possono votare oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare.

Matteo Bondi