L’Ora della Terra: evento con studenti, passeggiata e flash mob

Si celebra domani l’Ora della Terra’, iniziativa promossa dal Wwf, in tutto il mondo. Anche il Comune di Forlì aderisce e per l’occasione organizza, in collaborazione con Wwf, Mause, Liceo classico Morgagni el Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, un evento su un tema fondamentale per l’ambiente: gli impollinatori. L’evento dal titolo ‘Impollinatori e agricoltura’ si terrà alla Casa della Legalità (viale dell’Appennino 282) dalle 10 alle 12. I relatori saranno: Carlo Rondoni, Mauro Marconi, le classi 2AL e 2BC, accompagnate dalle insegnanti Laura Milanesi e Linda Ugolini. Seguirà la passeggiata al percorso guidato alla scoperta degli impollinatori. Dalle 20.30 alle 21.30 verrà spenta l’illuminazione di piazza Saffi; poi biciclettata e flash mob della Fiab.