L’ora delle polemiche Morrone-Bonaccini, scontro sugli argini e l’allerta meteo

Le frane e le inondazioni dei giorni scorsi, inevitabilmente, hanno innescato una serie di polemiche, a partire da quella che ha visto protagonisti il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il parlamentare e segretario romagnolo della Lega Jacopo Morrone. I testimoni parlano di una lite con parole forti cominciata durante il confronto a porte chiuse fra le autorità e poi proseguita dinanzi ai giornalisti invitati dalla Regione per fare il punto sull’emergenza.

Il governatore ha minimizzato: "Niente più che qualche attimo di tensione". Ci ha pensato Morrone a informare dell’accaduto con una nota stampa: "Bonaccini nei momenti di emergenza non vuole il contraddittorio – lo accusa –. A Faenza, dopo aver recitato il solito copione auto-assolutorio, mi ha impedito di prendere la parola per rivolgergli alcune semplici domande e se ne è andato come una furia. Non mi lascio intimidire dalla sua proverbiale prepotenza. A nome dei romagnoli credo di avere il legittimo diritto di rivolgere a Bonaccini qualche semplice interrogativo. Per esempio, se e quanti progetti e operazioni per la mitigazione del rischio idrogeologico siano stati effettivamente portati a termine. E poi ci interessa sapere perché la Regione non si sia attivata per tempo per diramare eventuali allarmi alle amministrazioni locali e non si sia impegnata per garantire un servizio efficiente ai pendolari".

Cercano i responsabili dell’alluvione anche Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi, co-portavoce di Europa Verde Forlì Cesena: "La natura ha leggi che non ammettono sottovalutazioni, chi ci governa dovrebbe saperlo. I cambiamenti climatici sono in atto e le popolazioni ne pagano le conseguenze. Temiamo che l’attuale Governo voglia cogliere ancora una volta, con la scusa del disastro appena verificatosi, l’occasione non solo per riproporre le opere sbagliate di sempre ma intenda mettere in campo ancora i commissari, per operare con dichiarazione di stato di emergenza, al di fuori di ogni regola o principio".

Dicono la loro, infine, i Fridays For Future che si preparano anche a nuove manifestazioni: "Nel giro di poche ore è caduta la pioggia che avrebbe dovuto fare negli ultimi due mesi. Così il suolo, secco e arido, non è stato capace di assorbire quantità tali di acqua. Questi sono gli effetti evidenti di un clima al collasso. Ci domandiamo: per quanto ancora continueranno a finanziare i combustibili fossili? Quanto hanno ancora intenzione di procedere con questi livelli di emissioni di gas serra e sostanze inquinanti? Quanto altro suolo vorranno cementificare con inutili supermercati e megastore?".