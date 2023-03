L’orchestra di Olmi entra in scena in Libano

Prosegue l’impegno della Young Musicians European Orchestra a favore del Libano. Ieri 60 giovanissimi musicisti provenienti da 12 nazioni diverse sono arrivati all’aeroporto di Beirut, poi raggiunti dal Maestro Paolo Olmi, e sono partiti per la antichissima città di Tiro, che da alcuni anni è legata all’Italia e in modo particolare a Forlì e al Comitato ForLìbano attraverso numerosi progetti di assistenza e solidarietà, soprattutto nel settore dell’istruzione e della scuola. Oggi la Ymeo è in visita alla base militare Unifil di Shama, nella quale sono presenti numerosi militari italiani impegnati nella sicurezza del confine con Israele ma anche nell’assistenza alle popolazioni del Libano meridionale.

Domani il primo concerto nel Centro Culturale di Tiro, poi, il giorno successivo, l’orchestra eseguirà quello di chiusura dell’Al Bustan Music Festival di Beirut, una delle rassegne più antiche e importanti del Medio Oriente. Nella tournée saranno impegnati sotto la direzione del Maestro Paolo Olmi ben 7 solisti, tutti provenienti dalle file dell’Orchestra: i violinisti Federica Tranzillo, Emanuele Andreatta, Gianfrancesco Federico e Lodovico Parravicini, i violoncellisti Raffaella Cardaropoli, Marco Mauro Moruzzi e Enrico Mignani. I programmi musicali prevedono di Vivaldi il concerto per due violoncelli e orchestra in re minore e il concerto per 4 violini e orchestra in si minore, mentre di Paganini verranno presentate le funamboliche variazioni sulla preghiera del Mosè di Rossini. Nella seconda parte dei concerti verrà invece eseguita la sinfonia n. 41 ‘Iupiter’ di Mozart. La tournée si concluderà con un grande concerto pasquale nella centralissima chiesa gesuita di Saint-Joseph con l’esecuzione del Requiem di Mozart insieme al Coro della Università Antonina. A questa serata, organizzata dal Beirut Chant Festival sotto gli auspici della Ambasciata del Libano in Italia, saranno presenti numerosi rappresentanti dell’esercito italiano e di tutte le organizzazioni internazionali che stanno aiutando la capitale libanese anche nella ricostruzione del porto distrutto da un terribile esplosione nel 2020.

La Ymeo tornerà in Italia in tempo per il 31 marzo a San Mercuriale dove eseguirà lo Stabat Mater di Gioachino Rossini in occasione del grande concerto di Pasqua. "Siamo impegnati nella diffusione della musica sacra, in particolare quella italiana, in tutto il mondo – interviene il maestro Paolo Olmi –. Dopo il Libano e l’Italia abbiamo ricevuto inviti dal Marocco e addirittura dal Congo, dove eseguiremo un Requiem di Mozart insieme alla neonata orchestra di Kinshasa".

Sofia Nardi