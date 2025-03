L’ordinanza della pioggia. I fiumi s’ingrossano: il sindaco chiude le scuole

Non siamo al terrore del maggio ’23. Ma pure stavolta il maltempo accelera gli inchiostri degli amministatori. L’ordinanza del sindaco Gian Luca Zattini arriva nella serata di ieri, dopo una giornata di pioggia e una freneticissimma linea di chat e mail, e telefonini bollenti, con chiamate a raffica a colleghi e tecnici della Protezione civile regionale.

Così oggi le scuole, "di ogni ordine e grado", restano chiuse. Porte serrate anche nei centri di formazione professionale. Chiavistelli pure ai cancelli del Parco urbano. Per ora la decisione del sindaco riguarda la sola giornata di oggi.

La sferza del maltempo continua quindi a dettare i tempi della politica, oltre che quelli della vita quotidiana di famiglie e imprese pubbliche e private. Un esito che era nell’aria fin dalla mattinata, quando il cielo, colmo di carrarmati di nubi, comincia a tramutarsi in pioggia cadente. I ritmi non sono quelli del tragico maggio di due anni fa; ma quella data è una linea di demarcazione fatale, che, sia come sia, influisce su stati d’animo e scelte.

Scelte degli amministratori delle città, soprattutto. Che per tutta la giornata di ieri sono rimasti in contatto tra loro per cercare di leggere l’andamento della pioggia, la pressione dei fiumi o i movimenti di eventuali frane. I fiumi, ecco. Il pericolo numero uno, forse.

Il Ronco, già alle 10.30, rompe gli argini, in più punti. Ma non esonda. Cioè, non arriva a colpire terreni o case. Stessa cosa per il Montone. Che verso l’una, all’altezza del Ponte di Schiavonia, giunge al suo livello massimo. La gente si blocca. Osserva. Catalizzata. Tra panico e curiosità.

Sempre verso l’una la Regione tramuta l’allerta per la Romagna. Da arancione passa a rossa. I terreni affogano. Ancora di più. La pioggia rallenta. Ma poi riprende. La Protezione civile raccomanda prudenza. I sindaci traducono: potremmo chiudere le scuole, fanno sapere coi primi tam tam. Genitori e studenti compulsano le chat. (Per sapere che devono fare oggi). Poi alle 19.15 circa arriva l’ordinanza di Gian Luca Zattini. "Attenzione agli spostamenti – si raccomanda il primo cittadino –. Tenersi lontano dagli argini fluviali e non sostare nelle vicinanze dei corsi d’acqua; non rimanere in locali sotto il piano stradale e prestare prudenza nei sottopassi e allontanarsi dalle zone in frana. Per eventuali emergenze si possono chiamare il numero della polizia locale (0543.712000) o quello unico di emergenza 112". L’ennesima allerta è compiuta.

Resta un pertugio per due buone notizie: gli eventi sportivi di oggi e domani – compionati di ginnastica ritmica al Palafiera e il duathlon in centro storico – non saranno annullati.