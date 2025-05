Lorenzo, campione in carica: "Mesi di lavoro sulla ricetta. Sogno un mio ristorante"

È il campione nazionale in carica di cucina di tutti gli alberghieri italiani, titolo conquistato lo scorso anno a Giarre, in provincia di Catania, e per il quale proprio in questi giorni il campionato di sta svolgendo all’istituto Artusi di Forlimpopoli. Lorenzo Tedaldi, frequenta la quinta all’Artusi. Non può difendere il titolo perché il concorso è riservato alle quarte e perché la scuola campione, ospita, ma non partecipa.

Tedaldi, cosa fa in questi giorni?

"Come gli altri miei compagni di scuola, do una mano. Abbiamo sistemato le cucine affinché fosse tutto pronto per la gara, mentre nei giorni della competizione faccio da aiuto cuoco, soprattutto perché i concorrenti si possano orientare in una cucina che non è la loro".

Domani tornerà protagonista?

"Prima della premiazione serale, proporrò la ricetta con cui ho vinto lo scorso anno, sia in uno showcooking la mattina allo Spazio Conad di Forlimpopoli, sia alla sera, durante la cena di gala a Cesenatico".

La sua ricetta lo scorso anno sbaragliò i concorrenti, ce la racconti.

"Il nome ufficiale è: Rollè di coniglio con raviggiolo e stridoli su cremoso di patate e ragout di verdure, cipollotto glassato in salsa umami. Il rollè non è altro che la sella del coniglio arrotolata e farcita con il raviggiolo e gli stridoli saltati in padella, prodotti della nostra regione come da indicazioni del concorso. Il ragout è formato da verdure di stagione tra cui asparago, peperone, carota e zucchina tagliate veramente piccolissime, il cipolotto è cotto in forno al cartoccio e la salsa è realizzata con tutti gli scarti vegetali di lavorazione. Anche questa era una indicazione che dovevamo seguire per abbattere gli sprechi in cucina".

Come è arrivato alla ricetta?

"Ci ho lavorato per mesi. Avevo un’idea, ne parlavo con i professori, ma anche con i miei compagni e poi ho passato i pomeriggi, fuori dagli orari scolastici, a provare le varie cotture, i sapori, fino alla ricetta finale".

Il concorso non prevede solo la prova pratica.

"Io ho partecipato a varie gare, ma questa è la più complicata, perché vi partecipano i migliori studenti di tutta Italia e vi è anche una parte teorica che verte su economia e alimentazione per cui bisogna essere molto preparati. Oltre alla preparazione della ricetta, ho passato molto tempo anche sui libri".

Com’è la scuola che frequenta?

"Per me è meravigliosa. Se uno vuol fare lo chef di professione è la scuola ideale. Il nostro istituto è molto rinomato. Anche in Sicilia hanno grande stima dell’Artusi di Forlimpopoli. Se non la frequenti con passione, è una scuola come un’altra".

Il suo futuro quindi è in cucina?

"Ho già fatto varie stagioni, anche se al momento non lavoro perché voglio concentrarmi sul diploma: vorrei uscire con il massimo dei voti. Poi, sì, vorrei fare gavetta in un ristorante prestigioso di Forlì, dove sono già stato in stage e dove mi sono trovato molto bene. Fra qualche anno mi piacerebbe fare un’esperienza in una cucina stellata e, fra sette o otto anni, aprire un mio locale".

Matteo Bondi