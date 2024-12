Lorenzo Lotti, papà e assessore da Guinness: otto ore di corsa col passeggino

Predappio (Forlì-Cesena), 8 dicembre 2024 – Il maratoneta e assessore comunale allo sport di Predappio, Lorenzo Lotti, ha stabilito un nuovo Guinness dei primati, il record mondiale dei più veloci 100 chilometri spingendo un passeggino. Naturalmente carico, nel caso specifico col figlio Rodolfo, 7 mesi.

Ieri, infatti, Lotti ha vinto a Chesapeake, nello stato americano della Virginia, la gara Tidewater Strider Dismal Swamp 100K: “Dopo il record di qualche anno fa con il primo figlio Raimondo sulla distanza dei 50 chilometri – spiega – quest’anno ho deciso di tentare il Guinness col secondogenito Rodolfo, sulla distanza dei 100 chilometri, la stessa per la quale nel 2023 ho vinto il titolo italiano. Il record precedente da battere, che era detenuto proprio dall’organizzatore che aveva scelto anche i requisiti del Guinness, era 9 ore e poco più”.

Papà Lorenzo ha corso e vinto in America con il tempo record di 8 ore, un minuto e 40 secondi. “La giornata era molto fredda alla partenza, con 7 gradi sotto zero, ma ovviamente con tutte le dotazioni tecniche per la temperatura non ci sono stati problemi. Il piccolo Rodolfo ha dormito 7 ore sulle 8 della corsa. Ovviamente un totale di 10-15 minuti nelle 8 ore sono stati dedicati ai suoi bisogni di cibo e altro”. Aggiunge l’assessore maratoneta: “È stata un’esperienza bellissima, con emozioni indescrivibili”.

Lotti, che ora ha 38 anni, corre da quando era giovanissimo e il suo palmares è fatto di numerose vittorie, fra cui nel 2018 la Maratona a Catania, con il tempo di 2h 34’04’’; ed è stato il settimo italiano alla celebre maratona di New York. “I traguardi più belli?” Contattato telefonicamente, risponde dall’America con la voce incrinata dall’emozione: “Sono quelli tagliati con i figli”.

Dopo aver insegnato educazione fisica in varie scuole di Forlì e della Romagna, ora Lorenzo Lotti dirige a Predappio la sua azienda ‘Sempre di corsa’ (che è anche il titolo del libro che racconta la sua storia), che svolge “servizi di coaching online”, che permette di allenare le persone a distanza con un software, per sportivi professionisti e dilettanti.