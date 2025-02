L’orgoglio della Fondazione: "Qui grandi progetti di sviluppo". Allegni: "Oggi il primo incontro"

Non si sono fatte attendere le reazioni alla notizia della candidatura di Forlì a capitale della cultura 2028. A cominciare dal presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, Maurizio Gardini: "Abbiamo appreso con soddisfazione della candidatura di Forlì anticipata dal sindaco – ha detto il numero uno dell’ex Monte di Pietà, contattato dal Carlino –, anche per il riferimento diretto che ha fatto al contributo che verrebbe riconosciuto all’operato della Fondazione per lo sviluppo culturale del territorio, con la progettualità delle grandi mostre al San Domenico in primis, ma non solo". La Fondazione "ha sempre creduto nella cultura come volàno di sviluppo, e ha sempre sostenuto in tal senso il protagonismo delle molteplici associazioni culturali cittadine attive negli ambiti più diversi. Non potremmo quindi che essere lieti di un riconoscimento nazionale di questa natura alla vitalità culturale della città".

Il nostro territorio potrebbe contare, in questo percorso, sull’appoggio dell’assessore regionale alla cultura, Gessica Allegni, che però ammette di aver "saputo dalla stampa dell’intenzione del Comune. Abbiamo fissato da tempo un incontro col Comune, per parlare del sistema culturale forlivese, che si terrà proprio oggi e che a questo punto sarà l’occasione per essere informati sui passaggi fin qui fatti dall’amministrazione e per approfondire". L’incontro è stato preannunciato da Zattini proprio martedì. Al momento – riprende Allegni – "non possiamo escludere che ci siano altre città della regione interessate a candidarsi, intendiamo verificarlo. E sappiamo quanto sia complesso il percorso per raggiungere un obiettivo così ambizioso. Daremo quindi risposte più puntuali quando avremo condiviso, come è necessario fare, gli intenti dell’amministrazione. Sono percorsi che richiedono una grande condivisione istituzionale e che devono coinvolgere un territorio nel suo complesso".

Per il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, si tratta di "un’ottima idea e una grande opportunità per la nostra città che si sposa con il piano strategico già elaborato dalla Giunta forlivese e in particolare dall’assessorato guidato da Andrea Cintorino", leghista pure lei. "Forlì è al centro del territorio romagnolo dove tradizioni, imprenditoria e natura si sposano con un ricco patrimonio culturale che ne fa una meta turistica di grande richiamo con particolari eccellenze come i Musei del San Domenico". L’auspicio "è che il consenso per questo obiettivo sia corale e che si investa creando fin da subito un ‘Comitato strategico dei saggi’ che elabori un progetto vincente".

"Questa candidatura – dice la parlamentare di Forza Italia, Rosaria Tassinari –, può generare importanti ricadute economiche e turistiche, con benefici per il tessuto imprenditoriale e culturale della città. Forza Italia sosterrà questo percorso con impegno, affinché Forlì possa ottenere il riconoscimento che merita. La candidatura di Forlì è un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e culturale".

L’iniziativa del Comune è apprezzata anche da Italia Viva: "È una sfida difficile, ma sarà utile anche qualora non si dovesse raggiungere l’obiettivo, perché metterà in gioco l’intero territorio forlivese e lo porterà a riflettere sul proprio patrimonio e su un progetto di futuro che in ogni caso potrà essere utilizzato per orientare le politiche locali". Il Popolo della Famiglia ricorda il gemellaggio di Forlì con la capitale della cultura europea del 2028, Bourges: "Occorre approfondire i reciproci rapporti e promuovere collaborazioni culturali, economiche e commerciali".

Sul tema interviene infine Confcommercio. "Non possiamo pensare di candidarci a un appuntamento così importante con questo centro storico – ragiona il direttore, Alberto Zattini –. Forlì per noi è meravigliosa, ma non nascondiamo i suoi punti deboli o da migliorare, e il centro storico, lo ripetiamo da anni, è uno di questi. Impensabile che questo possa essere il nostro biglietto da visita". Il direttore di Confcommercio ribadisce la necessità "di realizzare interventi di manutenzione stradale, arredo urbano, fino a quelli più complessi, ma necessari, sulla residenza di qualità. Forlì ha un patrimonio sul quale poter costruire la candidatura, ed è quello legato al razionalismo. Per cui bene l’intervento del sindaco che ha aperto al coinvolgimento di altri comuni del territorio".