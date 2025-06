’Loriana’ nel Registro dei marchi storici

Il marchio ‘Loriana’ è stato inserito nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal Ministero dello sviluppo economico per valorizzare le eccellenze del territorio nazionale, attive con continuità da almeno 50 anni. Per l’azienda ‘Loriana’, specialista della piadina romagnola dal 1973, con sede in via Blaise Pascal a Forlì, il conferimento del marchio storico testimonia la solidità, la continuità e il radicamento del marchio nel tessuto agroalimentare italiano. Acquisita da ‘Valsoia’ nel 2020, società di riferimento nel mercato dei prodotti per l’alimentazione salutistica, la marca ha vissuto una forte accelerazione negli ultimi anni: oggi Loriana è il secondo brand nel mercato delle piadine, con una crescita a doppia cifra negli ultimi anni. Il percorso di sviluppo è passato anche attraverso una gamma di prodotti vasta e in costante evoluzione.

Tra le novità per il 2025 spicca il lancio della piadina romagnola Igp integrale, che risponde alla crescente domanda di alimenti ricchi in fibre e introduce sul mercato nazionale un’offerta finora poco presente nella categoria. A conferma del focus e degli investimenti sul marchio, prosegue la presenza di Loriana come sponsor ufficiale dei grandi eventi presso l’Unipol Forum di Assago (Milano), l’Unipol Arena di Bologna e il Parco Gondar di Gallipoli (Lecce), in aggiunta alla strategia di comunicazione multicanale tra tv e digitale.

g.b.