L’Ospitalità a Bertinoro. Colonna, il rito si rinnova nel nome della libertà

Bertinoro si conferma capitale dell’Ospitalità con il rito alla Colonna delle Anella che si è ripetuto ieri mattina per la 99ª volta. Gli ospiti, così come succedeva nel medioevo, si sono recati alla colonna dell’ospitalità per scoprire da quale famiglia, associazione o ristorante sarebbero stati ospitati per il pranzo.

A decidere le sorti del forestiero, a suo tempo, era l’anello al quale si legava la cavalcatura (ognuno corrispondeva a una delle dodici famiglie nobili bertinoresi), ora il nome del gentile ospite è scritto all’interno di una busta che viene staccata sempre dagli anelli.

Dopo la consueta e sempre apprezzata esibizione degli sbandieratori, è stato il sindaco della città, Filippo Scogli, accompagnato dalla sindaca dei ragazzi, Sara Spazzoli, a tenere il discorso di apertura del rito, ricordando come il tema di questa edizione fosse la Libertà, anche e soprattutto in occasione dell’80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Proprio su questo tema si sono susseguiti gli interventi dei vari ospiti, a partire dall’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni, che per la prima volta, dopo un mandato da sindaca, si è trovata ad essere ospite della manifestazione.

Rimanendo poi sul tema di come la cultura sia importante per la libertà dei popoli, a staccare la busta è stato chiamato il vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli, nella sua funzione di presidente del comitato scientifico per la candidatura di Forlì e Cesena a capitale italiana della cultura per il 2028. Si sono recati quindi alla colonna il segretario nazionale dell’Anpi, Vincenzo Calò, e quello provinciale, Miro Gori, per ricordare come la Resistenza sia stata un momento cruciale per la nostra storia.

Ad allietare il pubblico tra un intervento e un altro, anche le poesie dialettali, sempre in tema di libertà, dell’attore Denis Campitelli. Intense le testimonianze dei rappresentanti delle associazioni delle vittime della strage del 2 agosto e di quella di Ustica, che si sono intercalate con la presenza degli istituti storici della Resistenza e di Casa Cervi. A tutti è stata donata la litografia di quest’anno, opera dell’artista Marcello Di Camillo, oltre alla Colonna in miniatura e a un sasso scritto dall’associazione delle Pietre Resistenti, che nel pomeriggio hanno poi svolto un laboratorio aperto ai bambini. Come di consueto la manifestazione si è chiusa con i fuochi d’artificio.

Matteo Bondi