L’Ospitalità a Bertinoro. Da Ermal al rito alla colonna: ecco il clou della 99ª festa

Arriva al culmine la Festa dell’Ospitalità di Bertinoro con il rito alla colonna delle anella che da 99 edizioni accompagna la prima domenica di settembre. A precedere il Rito dell’Ospitalità tanta musica nella giornata di oggi. Alle 16,30 nel Palazzo Comunale sarà presentato il docufilm ‘Bella Ciao’, che racconta la genesi, la storia, gli aspetti meno noti della canzone più famosa della Resistenza. All’incontro interverranno la regista Giulia Giapponesi, che converserà con Miro Gori, presidente della sezione provinciale di Anpi, e l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. Alle 19,30, tutti in piazza della Libertà, per il concerto di Rock E45, la grande band nata da un progetto, ormai decennale, che coinvolge ogni anno diversi giovani musicisti di Kaufungen e di Bertinoro.

Alle 21,30, sul palco dei Giardini della Rocca salirà Ermal Meta, che si esibirà in un concerto emozionante, fra grandi successi e brani inediti. L’appuntamento, organizzato in coprogettazione con la Fondazione Entroterre, chiude il cartellone degli eventi estivi sul ‘balcone di Romagna’. Ma la musica riempirà anche piazza della Libertà dove, alle 22 si terrà il concerto della band ‘Belli Cappelli’. Il programma di domani si aprirà alle 9 nella Concattedrale di Santa Caterina con la Santa messa presieduta dal parroco don Mauro Petrini. Poi, alle 10, come da tradizione, da piazza Garibaldi partirà il corteo storico con gli sbandieratori, che raggiungerà largo Cairoli per la premiazione del Vignaiuolo Nuovo. Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato a Francesco Bandi dell’azienda agricola biologica La Via del Colle. Infine, alle 11, in piazza della Libertà, ai piedi della Colonna delle Anella si terrà il Rito dell’Ospitalità che vedrà gli ospiti chiamati alla Colonna per staccare una delle tante buste appese ai suoi 12 anelli, scoprendo, così, la famiglia, il ristorante o l’associazione che li ospiterà a pranzo. A fare gli onori di casa il sindaco Filippo Scogli.

Quest’anno, nell’80° anniversario della Liberazione, è stato scelto come filo conduttore della manifestazione il tema ‘Libertà è ospitalità. La memoria che unisce e crea futuro’. E di questo impegno per la memoria e la difesa della libertà porteranno testimonianza gli ospiti. Fra loro Vincenzo Calò della segreteria nazionale dell’Anpi e Miro Gori, presidente dell’Anpi Forlì-Cesena; Daria Bonfietti, presidente dell’associazione Parenti delle vittime di Ustica; Cristina Ambrosini dirigente responsabile del Settore Patrimonio Culturale Emilia-Romagna; i rappresentanti della Scuola di Pace di Monte Sole, dell’Istituto Storico ‘Ferruccio Parri’, dell’associazione Amici della Casa di Tavolicci, dei Familiari delle Vittime della strage di Bologna del 2 Agosto, di Deina (artefice del progetto Promemoria Auschwitz) e Pietre Resistenti. Ad arricchire la cerimonia, l’intervento dell’artista Denis Campitelli con brani e poesie di autori dialettali.

Matteo Bondi