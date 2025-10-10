L’osteria ’La Campanara’ spegne 20 candeline

L’osteria la Campanara di Pianetto di Galeata festeggia i venti anni di attività sabato 18 e domenica 19 ottobre. Grazie al buon cibo, a una rete di piccoli produttori del territorio della Romagna toscana, all’ospitalità, la coppia di osti Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti e la loro giovane e appassionata brigata, sono riusciti a ridare vita allo splendido borgo di Pianetto che rischiava lo spopolamento.

"Nel 2005 quando aprimmo – commentano i due ‘osti per passione’ –, la scommessa fu quella di proporre un menù rigorosamente stagionale con pochi piatti esclusivamente legati al territorio e una rete di piccoli produttori locali della Romagna toscana che trovavano spazio con le loro aziende sul menù. A distanza di 20 anni possiamo dire che il nostro esempio è stato seguito da altri che hanno puntato sulla qualità piuttosto che sulla quantità con ‘il buono pulito e giusto’ di Carlin Petrini di Slow Food. Oggi la cucina della tradizione è molto apprezzata anche da clienti giovane".

Il successo è innegabile e grazie all’apertura della locanda con piscina, della bottega bar della Susy con i cocktail di Paolo Dianini e dell’albergo diffuso in un palazzo di fronte all’osteria, si è rafforzato. Inoltre, la presenza nelle più importanti guide gastronomiche, nelle trasmissioni televisive a livello nazionale (Geo, La prova del cuoco) e la collaborazione con associazioni, colleghi del settore ed enti nella promozione del territorio appenninico della Romagna toscana con rassegne culturali e festival di vallata, richiamano un vasto pubblico che visita con curiosità questo piccolo gioiello incastonato ai piedi del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi monte Falterona e Campigna, a poche centinaia di metri dall’antica urbs romana di Mevaniola, della Villa di Teodorico, S. Ellero e a fianco della bellissima pieve quattrocentesca di S. Maria dei Miracoli con il campanile attribuito all’architetto fiorentino Bartolomeo Ammannati.

Una scommessa vinta la loro: lei maestra d’asilo e lui geometra, 20 anni fa buttarono il cuore oltre l’ostacolo per aprire un nuovo capitolo nella loro vita con l’idea di offrire ai clienti la semplicità e la schiettezza dell’accoglienza, unite alle bellezza di paesaggi fuori dalle rotte turistiche di massa e una cucina che parla di tradizioni tosco-romagnole e di sapori autentici.

Così per due giorni il borgo di Pianetto si animerà grazie a degustazioni, incontri, musica e buon cibo. Si parte sabato 18 alle 11,30 con l’inaugurazione dell’albergo diffuso e dopo il pranzo in osteria, alle 15,3,0 il convegno sul futuro dei borghi moderato dal noto gastronauta Davide Paolini, con interventi di Matteo Caccia, Gabriele Locatelli, Lia Cortesi, Fabio Salbitano e la testimonianza di Fernanda e Duilio, titolari per decenni di una vecchia attività nel borgo.

Si prosegue alle 17,30 con la merenda nel borgo con le specialità romagnole della Campanara e di produttori pugliesi, torinesi, lombardi, e del territorio insieme a vini, cocktail e musica. Alle 20 cena in osteria. Domenica 19 alle 10 colazione letteraria con Sophia in libris nella Bottega della Campanara, mercato degli osti e dei produttori. Alle 13 pranzo in osteria e alle 16,30 chiusura della festa con esibizione della Banda Galeata e Santa Sofia con merenda e torta di compleanno offerti dalla Campanara. Info: 333.4073324.

