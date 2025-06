Lotta al degrado in centro. Ecobus, più linee e fermate. E arriva un nuovo ufficio

La lotta al degrado in centro s’intensifica: sono molte le novità che Alea e l’amministrazione comunale hanno illustrato l’altra sera ai membri del comitato di quartiere del centro storico, per migliorare la gestione della raccolta differenziata. In particolare sarà potenziato l’ecobus, con l’attivazione di 2 nuove linee e 10 fermate, che copriranno punti ad alta densità abitativa, privi di contenitori condominiali. Per le utenze domestiche che decideranno di conferire l’umido solo presso gli ecobus è prevista la sperimentazione di una tariffa agevolata, per verificare la sostenibilità dell’incentivo e il comportamento degli utenti. Inoltre, verrà raddoppiata la postazione in corso Mazzini, di fronte alla Galleria, così da garantire due passaggi quotidiani in due fasce orarie differenti. Una seconda sperimentazione è quella della raccolta a sacco per la plastica in Galleria Mazzini, con una frequenza notturna di tre volte alla settimana. I sacchetti verranno forniti gratuitamente dal gestore a circa cento utenze.

Ma la novità più importante in termini di conferimenti è la previsione di nuovi ‘ecopunti’ con bidoni ad accesso controllato per alcune situazioni più critiche concordate con il Comune: piazza Guido da Montefeltro, condominio di via Cignani 17-19, viale Bolognesi, angolo Q-Corner. Tra luglio e agosto, inoltre, verrà attivato il progetto ‘Riciccami’, per la raccolta stradale dei mozziconi di sigaretta, grazie al posizionamento di posacenere dedicati. È prevista, infine, l’apertura di un punto Alea in centro, in un immobile accessibile a piedi ma anche in auto, per facilitare il dialogo con i residenti e rafforzare alcuni servizi a beneficio del decoro e della pulizia in centro storico.

"Il lavoro sul centro non si è mai fermato – ha esordito il direttore di Alea, Gianluca Tapparini –. Nel 2024, ad esempio, abbiamo avviato un lavoro diffuso di sostituzione dei bidoncini dell’umido con bidoni più grandi ad uso condominiale. Nell’ultimo anno ne abbiamo sostituiti 48 per un totale di 778 bidoncini in meno su tutto il territorio urbano. Questo è solo un esempio della grande attenzione che c’è sul centro da parte di Alea e Comune, a cui è importante associare la responsabilità dell’utente nell’applicazione del porta a porta".

"Abbiamo voluto condividere queste importanti novità con il quartiere, che ringrazio per la collaborazione. Il successo di ogni sperimentazione si raggiunge solo attraverso un prezioso gioco di squadra – le parole del vicesindaco con delega al centro storico, Vincenzo Bongiorno –. Uno dei principali obiettivi condivisi con Alea è individuare un punto informativo in centro. Ci stiamo lavorando". "In 5 anni non abbiamo aumentato una tariffa – ha concluso l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta –: un elemento di cui andiamo orgogliosi che si abbina ai nuovi interventi di pulizia concordati con Alea per incrementare il decoro in centro".

Sofia Nardi