Lotta alla dispersione scolastica Tre licei attivano percorsi mirati "Così i ragazzi non abbandonano"

L’obiettivo è il contrasto alla dispersione scolastica, anche in un territorio, come quello romagnolo, che può considerarsi privilegiato perché il fenomeno ha percentuali sensibilmente al di sotto della media nazionale; ma anche combattere la povertà educativa, che si concretizza, tra l’altro, nella quotidiana difficoltà a raggiungere luoghi di aggregazione sociale e culturale, a causa dell’inadeguatezza del servizio di trasporto pubblico. Quando si parla di dispersione ci si può riferire a quella esplicita, che comporta l’abbandono del percorso scolastico, ma anche ad una implicita, laddove lo studente arriva al titolo senza avere acquisito le competenze utili a renderlo un cittadino responsabile, attivo e dotato di una adeguata consapevolezza di sé: con un diploma in tasca, ma incapace di comprendere un articolo di giornale.

La rete antidispersione dei tre licei di Forlì, l’artistico e musicale Canova, il classico Morgagni e lo scientifico Fulcieri, è nata per combattere tutto questo e, con oltre 132mila euro di fondi del Pnrr, si prefigge di raggiungere e "mettere in rete" 160 studenti forlivesi. Un team composto da docenti, affiancati da esperti del terzo settore, in collaborazione con gli enti territoriali e l’Ausl, ha ideato e gestirà l’iniziativa, che partirà nelle prossime settimane. "È necessario sfatare l’idea che i licei non siano coinvolti nel problema – dice Elettra Stamboulis, dirigente del Canova –, soprattutto dopo il Covid tutti sono coinvolti. Questo è il primo progetto nel quale insegnanti, genitori e studenti hanno lavorato insieme e lo hanno fatto molto bene". Il progetto si sviluppa in tre direzioni: i ’mentoring’, destinato a singoli studenti particolarmente fragili allo scopo di accompagnarli con un progetto personalizzato; ’potenziamento’, per piccolissimi gruppi mirati e finalizzati al potenziamento delle competenze di base nelle diverse materie; percorsi formativi co-curricolari, centrati su materie complementari. "Vogliamo che gli studenti capiscano che la scuola non è un luogo di valutazione ma ha lo scopo di dare valore – dice Susi Olivetti, dirigente dello Scientifico –. Questi percorsi vanno a potenziare sensibilità e strutture che nei singoli Istituti già c’erano. Oggi abbiamo l’occasione di lavorare insieme, per favorire l’accompagnamento dei ragazzi più fragili". "Ci sono situazioni a rischio di ritiro sociale e il primo indicatore sono le assenze frequenti – spiega Marco Lega, preside del liceo Morgagni – e, di fronte a questo, la scuola ha le armi spuntate. Bisogna trovare strumenti nuovi per risolvere il problema".

Paola Mauti