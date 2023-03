Lotta alle malattie rare In città il convegno

di Francesca Miccoli

Tre lettere che oggi hanno il cupo sapore della condanna: Rtd. Un acronimo che sta a indicare la Riboflavin transporter deficiency, la patologia legata al deficit del trasportatore della riboflavina (sindrome di Brown - Vialetto - Van Laere), una malattia neurodegenerativa rarissima, a oggi pressoché sconosciuta agli stessi professionisti della medicina. Per schiudere le porte alla speranza e alla ricerca, l’associazione Cure Rtd Italia organizza un congresso che venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 riunirà alla Sala della Fondazione Cassa dei Risparmi i massimi esperti mondiali della materia. Un evento che nasce dalla forza e dalla determinazione di Marina Borghesi, presidente del sodalizio e soprattutto mamma-coraggio di Chiara, dall’età di 5 anni affetta dalla malattia, diagnosticata solo nel 2019, a ben 21 anni di distanza dalla comparsa dei primi sintomi.

"Viene considerata rara una malattia che colpisce 5 persone ogni 10.000 – spiega il dottor Walter Neri, neurologo responsabile scientifico del convegno –; l’Rdt è una patologia ultra-rara che colpisce il sistema nervoso centrale, in particolare i neuroni sensoriali, causando deficit di vista e udito, e i neuroni motori". All’origine del male un difetto del trasportatore della riboflavina, essenziale per i processi metabolici. "Il mancato ingresso nelle cellule della vitamina B2 prelude la degenerazione e la morte progressiva dei neuroni. La malattia si può oggi contrastare, in maniera parziale, con dosi massicce di questa vitamina, ma non non tutti i casi rispondono. Fondamentale un intervento tempestivo". Plaude al coraggio della mamma chi Chiara il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. "Il tema delle malattie rare è complicatissimo: l’industria farmaceutica investe poco perché i malati non sono clienti appetibili dal punto di vista economico e la ricerca è complessa. Iniziative come queste vogliono essere di stimolo alla classe medica ma anche alle istituzioni".

Venerdì alle 15 sarà proprio il primo cittadino assieme al direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori a dare il la ai lavori. A seguire è previsto l’intervento del dottor Enrico Bertini, direttore dell’unità di malattie neuromuscolari e neurodegenerative dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, chiamato a spiegare le caratteristiche cliniche dell’RTD. Alle 16 il collegamento con il Canada per la relazione del dottor Keyth Massey, direttore scientifico della Fondazione Americana Cure RTD, che oggi riunisce i massimi ricercatori mondiali. Tra gli altri relatori Claudia Compagnucci, dirigente biologo dell’Ospedale Bambino Gesù, e Stefano Maitan, direttore dell’Uo di anestesia e rianimazione dell’ospedale Morgagni di Forlì. Il congresso, patrocinato dall’Ausl Romagna e dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena, fornirà ai partecipanti i crediti formativi sanitario ed è organizzato grazie al sostegno del Centro Studi Leonardo Melandri, al Lions Club Forlì Valle del Bidente, allo studio di ingegneria Dolcini e alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.