Lotta alle zanzare: "Aumentano le richieste"

Non è stato registrato nessun caso, neanche sospetto, di West Nile, il virus di cui le zanzare possono essere un vettore. Ma la presenza di questi fastidiosi insetti viene tenuta comunque sempre sotto controllo. L’ordinanza comunale prevede (da anni) trattamenti larvicidi nei pozzetti e dove c’è ristagno di acqua, sia nei luoghi pubblici come le strade, sia per quanto compete ai privati che sarebbero tenuti a tenere sotto controllo le loro proprietà. Questo per fare in modo che gli insetti non si riproducano, visto che le uova, da cui nascono le larve, vengono deposte in acqua.

"I trattamenti adulticidi – spiega l’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta – vengono usati molto più di rado. Solo quando l’Arpae, che monitora costantemente la popolazione delle zanzare nei vari quartieri e zone della città, rileva una grande concentrazione di insetti, allora viene attivato un trattamento. Diversa la questione per la sospetta presenza della West Nile: in questo caso interviene l’Ausl direttamente".

Anche i privati possono avvalersi di trattamenti adulticidi chiamando ditte specializzate. "Quest’anno abbiamo registrato un aumento delle richieste, soprattutto da parte delle associazioni e degli enti che organizzano feste e sagre – spiega Mauro Baldassarre, responsabile del servizio disinfestazione di Bonavita Servizi Srl, azienda di San Lorenzo in Noceto –. I nostri operatori sono sempre in giro, mattina presto e sera, con gli atomizzatori per i trattamenti richiesti. Non registriamo un aumento delle richieste specifiche per paura della West Nile, ma, appunto, per poter avere luoghi con meno presenza di insetti durante le manifestazioni".

Va detto che il trattamento adulticida, con relative comunicazioni scritte sul posto, fa parte degli obblighi, previsti dall’ordinanza, per chi organizza manifestazioni con un pubblico previsto superiore alle 200 persone.

Un altro operatore specializzato sulle disinfestazioni, come la cooperativa For.B, non ha registrato un aumento particolare delle richieste. "Siamo in linea con lo scorso anno – spiega la direttrice Alice Cubeddu –. Prevediamo però un aumento per la fine del mese e l’inizio di settembre, quando le persone sono ormai tornate dalle ferie e la stagione consente alle zanzare di essere ancora pienamente attive".

Matteo Bondi