Lotta all’endometriosi: "Sensibilizzare le giovani"

Annalisa Frassineti, presidente dell’Associazione Progetto Endometriosi – Ape e originaria di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sarà ospite, oggi alle 13.45, nella trasmissione Medicina 33 in onda su Rai2, per parlare di endometriosi. L’associazione è da tempo in prima linea nel coordinare progetti e iniziative per la salute e il benessere delle donne in tutta Italia: dall’attività di divulgazione, come ‘Vetrine consapevoli’ – che prevede l’allestimento dei negozi in rosa per sensibilizzare le persone al tema – fino ai progetti di formazione nelle scuole e di alta specializzazione del personale sanitario. Tutte le iniziative hanno lo scopo di accendere i riflettori su una patologia infiammatoria cronica, che colpisce il 10% delle donne, ma che ancora è difficile da riconoscere; infatti, persiste un ritardo diagnostico che va dai cinque agli otto anni.

Ma non solo, il 14 febbraio è una data storica per Ape, perché l’associazione raggiunge la maggiore età. Sono, infatti, 18 anni che l’ente si impegna a tutela della salute delle donne e dei loro diritti, attraverso il coinvolgimento di volontari da nord a sud della penisola. L’occasione è utile per richiamare l’attenzione delle giovani, nelle quali la malattia si manifesta spesso con un ciclo mestruale doloroso, cisti ricorrenti e dolori nei rapporti sessuali. La scuola diventa quindi luogo principe della prevenzione. A tal proposito, Ape ha attivato il progetto ‘Comprend-endo’, dove esperti ginecologi e psicologi svolgono con le volontarie lezioni interattive nel triennio superiore. Negli ultimi anni hanno aderito centinaia di istituti scolastici: l’ultimo appuntamento si è tenuto all’Istituto Pascal di Roma, con la partecipazione di 180 studenti; da questo incontro alcune studentesse hanno deciso di creare un sito internet rivolto alle donne con endometriosi.

"Questa iniziativa è stata ospitata da 270 scuole – spiega Annalisa Frassineti – e grazie ad essa siamo riusciti non solo a informare, ma anche ad aiutare le adolescenti ad avere un’eventuale diagnosi".

Gli istituti della provincia interessati al progetto possono contattare Ape alla mail: scuole@apendometriosi.it.

Valentina Paiano