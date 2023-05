Lotta allo spaccio Preso corriere della droga Aveva un chilo di coca

Non si fermano le azioni della polizia per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga tra i giovani. La scorsa settimana gli agenti della Squadra mobile di Forlì hanno arrestato un ragazzo albanese, trovato in possesso di più di 1 kg di cocaina. Il giovane si trovava vicino al centro commerciale Puntadiferro. Dopo essere sceso dalla sua auto, i poliziotti l’hanno visto nascondere due involucri sospetti all’interno del giubbotto.

Intuendo che potesse trattarsi di droga, lo hanno fermato per un controllo. A quel punto il giovane ha mostrato loro cosa nascondeva sotto la giacca: due pacchi contenenti cocaina. Gli agenti hanno controllato quindi anche l’auto per esere certi che non vi fosse altra droga. L’ispezione non ha inizialmente dato un riscontro positivo. Successivamente, il giovane è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti durante i quali gli investigatori hanno notato delle modifiche nella struttura della macchina, trovando quindi una cavità dentro la quale era stato nascosto un altro involucro contenente sempre della cocaina, arrivando così a sequestrare più di un kg di droga. L’uomo, soggiornante irregolarmente in Italia, è stato arrestato in flagranza e quindi condotto in carcere.

Per lui è stata disposta la custodia cautelare, in quanto il giovane corriere della droga è stato ritenuto un soggetto pericoloso per la quantità di sostanza stupefacente detenuta, la cui vendita avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.