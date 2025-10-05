La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri per GazaCorteo automobilisti infuriatiIncendio al polo chimicoEsselungaSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaLotta allo spaccio. Un arresto e 3 denunce
5 ott 2025
SOFIA VEGEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Lotta allo spaccio. Un arresto e 3 denunce

Lotta allo spaccio. Un arresto e 3 denunce

Controlli dei carabinieri di Meldola e del nucleo operativo di Forlimpopoli. Eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla procura di Terni.

Servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione di condotte illecite, con un occhio in particolare allo spaccio

Servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione di condotte illecite, con un occhio in particolare allo spaccio

Continuano a intensificarsi i servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione di condotte illecite, con un occhio in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, portati avanti dai carabinieri della compagnia di Meldola, e specialmente dal nucleo operativo radiomobile e della stazione di Forlimpopoli.

Nella scorsa settimana queste attività, svolte prevalentemente in orario serale e notturno, hanno portato all’arresto di un cinquantenne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura di Terni in seguito alla sua condanna per reati contro il patrimonio e la persona, commessi dal 2021 al 2024 fra Terni, Bologna e Forlì. Attualmente, l’uomo si trova presso la casa circondariale di Forlì, dove sconterà un residuo di pena detentiva di due anni e dieci mesi.

Gli stessi carabinieri hanno individuato e denunciato altre tre persone per reati commessi in territorio forlivese, a partire da un uomo segnalato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale e di una confezione di marijuana durante un controllo stradale. Durante la perquisizione domiciliare, decisa proprio in seguito a questa segnalazione, sono stati rinvenuti 130 grammi tra marijuana, hashish e pasticche di metanfetamina, oltre a del materiale idoneo al confezionamento delle sostanze.

Un secondo cittadino straniero è stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno ed espulso dal territorio nazionale dopo essere stato trovato privo di documento d’identità e di titolo di soggiorno.

Infine, un giovane è stato segnalato dopo essere stato individuato alla guida senza patente né permesso di soggiorno, e aver tentato di fuggire al controllo degli agenti, che hanno in seguito individuato nel suo veicolo due grammi di cocaina, hashish, contanti e bilancino di precisione.

Anche il ragazzo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, soggiorno illegale sul territorio nazionale, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

s.v.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DenunciaCarabinieri