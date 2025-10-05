Lotta allo spaccio. Un arresto e 3 denunce

Continuano a intensificarsi i servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione di condotte illecite, con un occhio in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, portati avanti dai carabinieri della compagnia di Meldola, e specialmente dal nucleo operativo radiomobile e della stazione di Forlimpopoli.

Nella scorsa settimana queste attività, svolte prevalentemente in orario serale e notturno, hanno portato all’arresto di un cinquantenne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura di Terni in seguito alla sua condanna per reati contro il patrimonio e la persona, commessi dal 2021 al 2024 fra Terni, Bologna e Forlì. Attualmente, l’uomo si trova presso la casa circondariale di Forlì, dove sconterà un residuo di pena detentiva di due anni e dieci mesi.

Gli stessi carabinieri hanno individuato e denunciato altre tre persone per reati commessi in territorio forlivese, a partire da un uomo segnalato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale e di una confezione di marijuana durante un controllo stradale. Durante la perquisizione domiciliare, decisa proprio in seguito a questa segnalazione, sono stati rinvenuti 130 grammi tra marijuana, hashish e pasticche di metanfetamina, oltre a del materiale idoneo al confezionamento delle sostanze.

Un secondo cittadino straniero è stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno ed espulso dal territorio nazionale dopo essere stato trovato privo di documento d’identità e di titolo di soggiorno.

Infine, un giovane è stato segnalato dopo essere stato individuato alla guida senza patente né permesso di soggiorno, e aver tentato di fuggire al controllo degli agenti, che hanno in seguito individuato nel suo veicolo due grammi di cocaina, hashish, contanti e bilancino di precisione.

Anche il ragazzo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, soggiorno illegale sul territorio nazionale, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

s.v.