Lotteria benefica dello Ior. Il 6 gennaio l’estrazione

Ultimi giorni utili per acquistare i biglietti della grande lotteria solidale, promossa dallo Ior, il cui ricavato sarà devoluto all’Irst di Meldola. L’estrazione dei biglietti vincenti, per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena si terrà in piazza Saffi il 6 gennaio, a partire dalle 14.30, presso la galleria del municipio.

L’iniziativa, finalizzata al sostegno della ricerca scientifica e della lotta contro il cancro, è resa possibile grazie alla collaborazione di Conad e di tanti altri partner, tra cui la Bcc ravennate, forlivese e imolese, Orto Mio, Il Panificio di Camillo, Le Befane Shopping Center, Rossi Ortofrutta, Banca Malatestiana, Sgr, Assicoop Unipol, Conad, Concessionaria Pulzoni Antonelli, Concessionaria Moreno, Concessionaria Renauto Piraccini.

"Speriamo che questo nuovo anno si apra da subito all’insegna della solidarietà e della lotta contro il cancro sul nostro territorio, così come si era chiuso il 2022 – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior –. Il successo della lotteria dell’anno scorso ha portato alla causa della ricerca scientifica una cifra che fa la differenza grazie alla vendita di più di 52.000 biglietti sui 60.000 disponibili: si tratta di numeri enormi, che fanno ben capire quanto la Romagna abbia compreso ed apprezzato lo spirito della nostra iniziativa. Il territorio di Forlì-Cesena aveva fatto la propria parte, con quasi 18.000 biglietti venduti su 20.000 a disposizione".

Per coloro che non potranno partecipare dal vivo all’estrazione, i numeri dei biglietti fortunati saranno comunicati in giornata sul sito e sui canali social dello Ior. Inoltre, ogni biglietto non vincente vale come buono-sconto di pari valore su ogni 20 euro di spesa, in tutti i supermercati Conad della Romagna. I biglietti saranno acquistabili fino a pochi minuti prima dell’estrazione direttamente presso i luoghi prescelti oppure in tutte le sedi Ior o nei punti vendita elencati su www.ior-romagna.it.

Paola Mauti