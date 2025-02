Lotteria della solidarietà: i vincitori. Soldi per orti, note e ragazzi fragili

Si è svolta ieri in Municipio la cerimonia di consegna dei contributi per i progetti vincitori della 24ª Lotteria della Solidarietà, iniziativa di raccolta fondi promossa dall’Associazione Amici di don Dario, VolontaRomagna e Consorzio di Solidarietà Sociale. "Sono stati venduti 47.098 biglietti su 50mila stampati – sottolinea Alberto Bravi dell’Associazione Amici di don Dario, tra gli ideatori dell’iniziativa –. Hanno aderito 53 enti del terzo settore. Sono stati redistribuiti 41.468 euro, di cui 8.500 destinati a progetti selezionati e i restanti 32.968 euro assegnati alle organizzazioni impegnate nella vendita dei biglietti. In 24 edizioni la Lotteria ha devoluto al non profit 552.173 euro".

In particolare, 2mila euro sono stati assegnati all’Associazione Genitori della scuola Peroni di Vecchiazzano per la realizzazione di un orto didattico. Alla cooperativa sociale Paolo Babini è stato erogato un contributo di 1.500 euro per ‘Casita’, progetto di co-housing che coinvolge ragazzi con fragilità insieme a studenti e lavoratori, favorendo la condivisione delle attività quotidiane. Altri 1.000 euro sono andati all’ente Welcome per ‘Welcome Casa’, laboratori creativi per bambini della primaria, e all’associazione Amici della don Bosco per ‘Sentirci a casa’, iniziativa che supporta i bambini stranieri nella transizione dalla scuola dell’infanzia alle elementari. Cinquecento euro ciascuno sono andati alla Rete Magica per ‘Note ed emozioni’, percorso di musicoterapia e attività fisica per persone con Parkinson; alla Casa-famiglia Adonai per un progetto di coltivazione di ortaggi da parte di persone con disabilità; e all’Aps Fiumana per il rinnovo della palestra della scuola Anna Frank. Ulteriori 1.500 euro sono stati assegnati al Fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale.

"La lotteria – spiega Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura – è un’opportunità straordinaria per diffondere la cultura del servizio per il bene comune. È un’iniziativa di grande valore, non meno significativa dell’inaugurazione di una mostra. La politica deve mettersi al servizio del volontariato, e con i colleghi di Cesena siamo uniti su questo tema". Alla cerimonia hanno preso parte anche il vescovo Livio Corazza, Maurizia Squarzi, consigliera della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianni Lombardi, vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, Carmelina Labruzzo, assessora al welfare del Comune di Cesena, e Iulia Costan, rappresentante del Consorzio di Solidarietà Sociale. "La Lotteria – conclude il vescovo – è uno strumento efficace per ricordare che la solidarietà va sostenuta e incoraggia a dare il meglio di sé".

Valentina Paiano