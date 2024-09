Lotteria della solidarietà. Riparte l’iniziativa benefica nel ricordo di don Dario Ciani

Ventiquattresima edizione della Lotteria della Solidarietà, evento di raccolta fondi e autofinanziamento destinato a enti del terzo settore che operano in tutto il territorio romagnolo, ossia l’associazione di volontariato ’Amici di don Dario’, con il riferimento a chi la lotteria l’ha ideata, il sacerdote Dario Ciani, il Consorzio di Solidarietà Sociale di Forlì e VolontàRomagna, senza dimenticare le partnership della Banca Bcc e della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì.

"Vi ringrazio per il tutto il bene che fate e per il valore aggiunto che siete per il nostro territorio. Con l’iniziativa della lotteria – sottolinea il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno – si mette in campo una modalità che si conferma originale e partecipata, oltre a rappresentare un momento di coesione all’interno di una comunità fatta da soggetti differenti per caratteristiche ma uniti nella stessa finalità".

Come da tradizione, verranno stampati cinquantamila biglietti, da distribuire in conto vendita a tutte le associazioni e privati che ne faranno richiesta. Il costo sarà 1 euro per biglietto, l’acquisto contiene all’interno ben quattordici coupon: otto ’caffè’ da consumare nei punti bar che hanno aderito e sei che permetteranno la visita gratuita in musei del territorio: San Domenico, museo archeologico di Forlimpopoli, museo civico di Pianetto, museo della marineria di Cesenatico, Parco Pascoli a San Mauro Pascoli e, novità di quest’anno, la Rocca delle Caminate. Il 70% dell’incasso servirà da autofinanziamento per le associazioni sopracitate, il restante 30% verrà destinato alla realizzazione di progetti solidali. "Gli organizzatori potranno presentare i propri lavori e una commissione, che valorizzerà in primis innovazione e progettualità di rete, deciderà – spiega Alberto Bravi, presidente dell’associazione ’amici di don Dario’ - l’assegnazione dei fondi". Uno dei progetti stabili, a cui ogni anno viene destinato parte del 30% è il Fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della casa circondariale di Forlì.

I premi saranno 150 e consisteranno principalmente in buoni acquisto, spendibili in tutte le aziende che partecipano all’iniziativa. Il primo premio consiste in un buono vacanza da 1500 euro utilizzabile presso uno degli oltre 20 villaggi del Club Sole, il secondo e il terzo in buoni da 600 e 300 euro da spendere presso il Centro Radio TV Casadei Expert di Forlì. L’estrazione è prevista per il 25 gennaio, termine ultimo quindi per la vendita dei biglietti, che possono essere acquistati contattando l’associazione ’amici di Don Dario’ al numero 054321900 o presso la sede di Forlì in via Dandolo 18. Infine, in concomitanza, le associazioni promuovono il Festival Internazionale di Musica da Camera, con quattro concerti in programma che avranno come tema "Musica e Migranti". Il primo appuntamento è previsto alla chiesa di San Giacomo di Forlì il 26 settembre alle 21, i brani verranno eseguiti dai maestri Yuri Ciccarese e Pierluigi Di Tella.

Sergio Tomaselli