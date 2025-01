Lotteria della Solidarietà. Venduti oltre 47mila biglietti, raccolti fondi per 41mila euro

Si è svolta venerdì l’estrazione dei biglietti vincenti e la proclamazione dei progetti sociali premiati della 24ª edizione della Lotteria della Solidarietà. L’iniziativa di raccolta fondi è promossa dall’associazione ‘Amici di don Dario’, dal Consorzio di solidarietà sociale e da VolontaRomagna. Il sorteggio è avvenuto alla presenza degli enti organizzatori (nella foto) e da un incaricato della polizia locale a garanzia della trasparenza dell’operazione.

"I risultati di quest’anno – dichiara Alberto Bravi, presidente degli Amici di don Dario – sono molto positivi: sono stati venduti 47.098 biglietti, che hanno permesso di ridistribuire 41.468 euro al non profit locale, compresi i contributi a diversi progetti sociali". Il primo premio è andato al biglietto numero 37533 che si aggiudica un buono vacanza di 1.500 euro al Club del Sole; il secondo, un coupon da 600 euro spendibile da Casadei Expert, al n. 21162; infine, il terzo un buono da 300 euro da Casadei Expert per il n. 27005. L’elenco completo dei 150 biglietti fortunati è consultabile al link: https://amicididon dario.it/wp-content/uploads/ 2025/01/lotteria-2025-ESTRAZIONE-24-gennaio.pdf.

Inoltre, sono stati premiati i seguenti progetti per un totale di 8.500 euro: ‘Orto inclusivo’ dell’associazione genitori scuola ‘Peroni’ di Vecchiazzano, cui sono stati destinati 2mila euro. Un contributo di 1.500 euro per ‘Casita Odv’ promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini. Altri mille euro sono stati donati al progetto ‘Sentirsi a casa’ dell’associazione Amici della don Bosco. Stessa cifra per Welcome Casa dell’omonima associazione Welcome, che sostiene i minori con background migratorio. Cinquecento euro sono stati distribuiti a La Rete Magica per l’iniziativa ‘Note ed emozioni’ per le persone affette da Alzheimer e Parkinson; alla Casa-famiglia Adonai per l’orto sociale; all’Aps Fiumana per il progetto ‘Una palestra per tutti’. Infine, come da tradizione, la lotteria ha donato 1.500 euro al fondo carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa circondariale di Forlì.

La consegna ufficiale dei contributi ai progetti sociali, selezionati da un’apposita commissione, è prevista per venerdì 31 gennaio in Municipio alla presenza di alcune autorità cittadine. "Nelle 24 edizioni della Lotteria della Solidarietà – conclude il presidente – sono state erogate risorse al terzo settore per 552.173 euro. Una cifra consistente che ci stimola a proseguire in questa iniziativa e a darci appuntamento a settembre".