Lotteria dello Ior, ecco i fortunati. Venduti quasi 55mila tagliandi con un incasso di 137mila euro

Sono stati estratti il giorno dell’Epifania al centro commerciale Montefiore a Cesena, i biglietti vincenti della Lotteria Ior, ‘A Natale vinci per aiutare’, iniziativa che supporta la ricerca per la cura del cancro e, in particolare, gli studi sull’immunoterapia. Per questa edizione la partecipazione è stata da record: sono stati distribuiti 54.862 biglietti su 60mila disponibili (17.241 solo nella provincia di Forlì-Cesena).

L’incasso della lotteria è stato di oltre 137mila euro, cui si aggiungono 38mila di sponsorizzazioni. Diecimila euro in più rispetto all’edizione precedente. "Una cifra clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior –. Voglio congratularmi con coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: senza l’aiuto del territorio, non sarebbe stato possibile raggiungere certi risultati".

Di seguito l’elenco dei biglietti, relativi alla provincia di Forlì-Cesena, estratti lunedì; tutti i premi sono esigibili entro i prossimi 90 giorni presso la sede Ior (via Andrea Costa 28). Eccoli: il primo premio, una Fiat Panda, messa a disposizione dalla concessionaria Antonelli Pulzoni: 37115. 2°, ombrellone e due lettini per la stagione 2025 a Cesenatico: 33647. 3°, soggiorno in trilocale al Campeggio Villaggio turistico Baia Celenella di Vico del Gargano: 46948. 4°, set riposo delux Dorelan per letto matrimoniale: 41134.

5° premio, weekend in un capoluogo italiano in hotel 4 stelle per due persone compresa colazione e un’esperienza: 31045. 6°, stampante Nuova Konica Minolta 4000i: 31019. 7°, ferro da stiro con caldaia Rowenta DG8686 Perfect Steam Pro: 48353. 8°, buono spesa da 300 euro presso MarcoSport Cesena: 36448. 9°, buono spesa da 300 euro presso Gommauto Forlì: 37971. 10°, city bike da donna MBM Modello Touring by Alice Bike Cesena: 50230. 11°, buono spesa da 250 euro presso Conad Superstore Ronco: 32141. 12°, confezione prodotti Coldiretti: 36666. 13°, borsa Campomaggi&Caterina Lucchi: 33454. 14°, cena per due persone al ristorante Terre Alte di Longiano: 32987. 15°, friggitrice ad aria De’Longhi Idelfry FH2101: 40834. 16°, gift box Terre Cevico con sei bottiglie di vino dell’Azienda Tenuta Masselina e un voucher per visita azienda con degustazione per due: 31702. 17°, pernottamento b&b con ingresso in piscina e spa per una persona presso Terme S. Agnese: 46766. 18°, pernottamento b&b con ingresso in piscina e spa per una persona presso Roseo Euroterme Wellness Resort: 31375. 19°, servizio fotografico professionale: 35723. 20°, pacchetto taglio, piega, trattamento e phon presso Parrucchiera Cristina a Cesena: 33328. 21°, due lezioni di pilates in coppia presso Just Pilates Cesena: 46316. 22°, gift box Terre Cevico con due bottiglie di Sangiovese dell’Azienda Le Rocche Malatestiane: 38717.

Non finisce qui: tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna fino al 23 febbraio.