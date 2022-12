Lotteria dello Ior, il 6 gennaio l’estrazione finale

Per un’Epifania all’insegna della solidarietà, il 6 gennaio è il giorno dell’estrazione dei premi della grande Lotteria Solidale organizzata dallo Ior. L’obiettivo è quello di sostenere la lotta contro il cancro che ogni giorno viene portata avanti all’interno dei laboratori dell’Irst di Meldola.

Per la nostra provincia, come location per l’evento è stato scelto il Centro Commerciale Montefiore, che si trova a Cesena, in via Leopoldo Lucchi 335. Dalle ore 15 avrà luogo l’estrazione dei 22 biglietti vincenti: in palio ci sono premi prestigiosi, primo fra tutti un’automobile Fiat Panda messa a disposizione in partnership con la concessionaria Pulzoni Antonelli. I risultati saranno comunque diramati sul sito e sui canali social dell’Istituto: le vincite saranno esigibili entro e non oltre 90 giorni dalla data dell’estrazione, mentre i biglietti non vincenti si trasformeranno in buoni spesa di pari valore da poter spendere in tutti i supermercati Conad della Romagna.

I biglietti della lotteria sono acquistabili (sino ad esaurimento) ancora nei prossimi giorni e fino a pochi minuti prima dell’estrazione in tutte le sedi Ior o nei punti vendita indicati al sito www.ior-romagna.it.

ste. bau.