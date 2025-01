Lotteria, distribuiti centinaia di biglietti nei negozi del centro: lunedì l’estrazione

Prosegue, fino all’Epifania, la quarta edizione di ’Forlì che Brilla’, la rassegna di eventi e attrazioni dedicate al Natale organizzata dal Comune in collaborazione con Free Event. Tra alcune importanti riconferme, come la pista ellittica di pattinaggio su ghiaccio, la giostrina e le casette di Natale, il videomapping e il ’Magico Borgo di Natale’, e i nuovi Giardini di Luce, c’è grande attesa per lo show dell’Epifania e l’estrazione finale del concorso ’Caccia al Biglietto d’oro’, con ricchi premi.

"Fino al 24 dicembre, facendo shopping in centro nei negozi aderenti all’iniziativa, con una spesa minima di 20 euro veniva rilasciato un biglietto della caccia al tesoro più dolce dell’anno – ricorda l’assessore Andrea Cintorino –. Nel giro di qualche settimana sono stati distribuiti centinaia di biglietti, per la gioia di grandi e piccini. Adesso, c’è grande attesa per l’estrazione finale, prevista il 6 gennaio, a partire dalle 15. In palio, grazie alla collaborazione di numerosi negozianti e aziende del territorio, ci sono decine di ricchi premi, da condividere e gustare con i propri cari. I fortunati vincitori saliranno sul palco allestito in Piazza Saffi insieme a Willy Wonka, per un pomeriggio di grande divertimento".

Info: https://cacciaalbigliettodoro.forlichebrilla.it/.