Lotteria, oltre 38mila euro al non profit locale

L’estrazione dei biglietti vincenti e la proclamazione dei progetti sociali premiati hanno concluso la 22ª edizione della Lotteria della Solidarietà, iniziativa di raccolta fondi promossa congiuntamente dall’associazione Amici di don Dario, dal Consorzio di Solidarietà Sociale e da VolontaRomagna.

"La Lotteria si conferma ancora una volta un’iniziativa di grande valore – dice Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario – in quanto mette in rete il non profit, le imprese del territorio e le istituzioni di Forlì e Cesena, per la valorizzazione del volontariato. I risultati sono decisamente positivi: ben 43.832 biglietti venduti, che hanno permesso di ridistribuire 38.182 euro al non profit locale, compresi i contributi a diversi progetti sociali". Il primo premio (buono vacanza di 1.500 euro presso Club del Sole) è andato al biglietto n. 35592; si è aggiudicato il secondo premio (buono acquisto da 600 euro presso Casadei Expert) il possessore del biglietto n. 42587; mentre il terzo premio (buono acquisto da 300 euro presso Casadei Expert) è stato abbinato al biglietto n. 30289.

L’elenco completo dei 150 biglietti vincenti è consultabile sul sito dell’associazione Amici di don Dario al link: https:amicididondario.itwp-contentuploads202301Biglietti-vincenti-in-ordine-di-numero.pdf. La consegna ufficiale dei contributi ai progetti sociali selezionati si svolgerà venerdì 3 febbraio alle 11,30 presso la Sala Randi del Comune di Forlì, alla presenza, fra gli altri, del sindaco Gian Luca Zattini e del vescovo di Forlì-Bertinoro Mons. Livio Corazza.

Ecco i progetti vincenti. ’Fuoriclasse, ma con classe’, promosso dall’associazione Il Pellicano di Cesena, finalizzato a trasformare il tempo del provvedimento scolastico di sospensione in un’opportunità di crescita. Sono stati destinati al progetto 2.500 euro. ’Dalla stessa parte’, promosso da CavaRei di Forlì, si pone l’obiettivo di promuovere percorsi formativi per operatori sociali coinvolti in attività con giovani disabili e per bambini e giovani diversamente abili, al fine di aumentare le proprie autonomie di vita indipendente. Riceverà 1.500 euro. ’Incontriamoci: laboratori e incontri alla Casa Santa Monica’, promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini: si tratta di un progetto per attivare momenti di socializzazione aperti al territorio, presso Casa Santa Monica, comunità per mamme e bambini di recente apertura, che si trova a Forlimpopoli presso il Monastero delle Agostiniane. Otterrà 1.500 euro. Altri 500 euro andranno alla ricerca per curare la sindrome Rtd, ovvero per un farmaco in grado di far assorbire la Vitamina B2 (Riboflavina) nei malati che hanno il gene del trasportatore di tale vitamina deficitario. Infine, 1500 euro saranno indirizzati al Fondo Carcere gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della casa circondariale di Forlì.