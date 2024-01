Lotti non scioglie le riserve: "Ci sto pensando"

Pier Luigi Lotti, sindaco in carica di Rocca San Casciano alla guida di una lista civica di centrodestra, tenterà il bis oppure non si ricandiderà? Attualmente ci sta ancora pensando e commenta: "Non sono ancora in grado di sciogliere la riserva". Nel 2029 Lotti, presentandosi con la lista civica ‘Noi Rocchigiani’, appoggiata dalle forze politiche di centrodestra, ottenne il 62,5%, mentre Assunta Mini del Pd, pure con una lista civica appoggiata dal centrosinistra si fermò al 37,5%.

Lotti incontra probabilmente alcune difficoltà interne alla sua maggioranza, non tutta disponibile a ricandidarsi (anche a causa di alcune polemiche, sorte durante l’ultima Festa del Falò della scorsa primavera), e anche esterne, perché le forze politiche di centrodestra sembrano alla ricerca di un altro candidato, anche se nessuno finora è uscito allo scoperto. Inoltre, Lotti non ha mai fatto mistero del fatto che il lavoro lo impegna molto, tanto che questo potrebbe essere un motivo per non ricandidarsi. Tuttavia nel paese della Festa del Falò, dal 1946 ad oggi, nessun dei 14 sindaci che hanno preceduto Lotti ha fatto il secondo mandato, se non l’attuale deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, dal 2009 al 2019, prima di approdare come assessore al welfare a Forlì e poi in Parlamento dal settembre 2022. La Tassinari è rimasta sempre molto legata al suo paese, sia come assessore a Forlì sia da quando è a Montecitorio, collaborando sempre strettamente con l’attuale amministrazione comunale. In questo contesto gode ancora di grande stima e di seguito, al di là dell’appartenenza politica, tanto che i suoi consigli potrebbero essere ascoltati. E nel centrosinistra che cosa bolle in pentola? Sul nome del candidato non ci sono ancora certezze, mentre sembra già certo che la lista "sarà di sicuro civica", come assicurano fonti vicine al Pd, guidato dalla segretaria Assunta Mini, che è anche l’attuale capogruppo di minoranza in consiglio comunale, insieme a Marcella Bandinelli e Rodolfo Galeotti, figlio di Luciano, presidente socialista della Provincia di Forlì alla fine degli Anni ’60 del secolo scorso.

Ma nessuno dei tre attuali consiglieri uscenti di minoranza sembra disposto ad accettare "l’oneroso carico". Il Pd, con una ventina di tesserati a livello comunale, ha già tenuto alcune riunioni "per aprire alle altre forze politiche e a chi ci sta per mettere in piedi prima di tutto una bozza di programma, poi una lista e un candidato". Ma nei piccoli comuni (questo vale per tutti) prima del programma e della lista conta trovare il candidato a sindaco, donna o uomo che sia. E a Rocca, finché Lotti non scioglie la riserva, la situazione resta in stallo.