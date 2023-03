‘Lotto per me lotto per tutte’: ecco chi fu Emilia Lotti

All’Oratorio di San Sebastiano di Forlì è allestita fino al 26 marzo la mostra ‘Lotto per me lotto per tutte’ promossa dall’Udi. Fotografie e documenti raccontano la vita appassionata di Emilia Lotti (1930- 2021), nata a Predappio e attiva nella vita politica e sindacale come dimostrano atti, testi e testimonianze nell’Archivio Flamigni. Domani alle 20.30 alla Sala S. Caterina in via Romanello, conferenza ‘Emilia Lotti: la generosa concretezza di una vita nella politica’ a cura di Rosangela Pesenti e presentazione di Angelamaria Golfarelli