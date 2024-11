Luana Zanella accanto a Sara Londrillo:: "Importante rappresentare le donne"

Ultime battute della campagna elettorale per le elezioni regionali e tra i rappresentanti politici nazionali che sono intervenuti c’è Luana Zanella. La capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra era ieri a Forlì, a sostegno dei due candidati di Europa Verde nel collegio di Forlì-Cesena, Alessandro Tassinari e Sara Londrillo: quest’ultima è assessora alle politiche educative e alla cultura nel comune di Bertinoro. Nel corso del suo intervento è tornata sul tema, molto discusso, dell’inceneritore dei rifiuti ospedalieri, ribadendo la necessità che venga chiuso.

Un incontro aperto alle associazioni del territorio e ai cittadini, tutto centrato sui temi legati alla parità di genere, con riferimento alle condizioni lavorative, spesso particolarmente penalizzanti per le donne, con un uso strumentale e massiccio del part-time, precariato, lavoro nero e salari mediamente più bassi rispetto a quelli dei colleghi uomini. Senza trascurare la piaga della violenza di genere.

Per Zanella (nella foto, al centro tra la consigliera comunale Diana Scirri e Sara Londrillo), l’incontro è l’occasione per ricordare la Scuola di Alta formazione per le donne di governo che ha recentemente istituito, oltre all’intenzione di lanciare, in occasione del prossimo congresso di Europa Verde, il ‘Forum donne’, per "la messa in rete e lo scambio delle buone pratiche sul tema della parità di genere".

Sara Londrillo ha fatto riferimento all’esperienza del comune di Bertinoro, guidato da una donna, la sindaca Gessica Allegni, con una giunta che conta quattro assessore donna su sei. "Lavoriamo molto nelle scuole, dove puntiamo sull’educazione all’affettività e alla sessualità – spiega la candidata –. Tra i nostri obiettivi c’è quello di modificare il linguaggio e anche le dinamiche relazionali, sia a scuola che in famiglia".

Quanto al suo eventuale futuro impegno in consiglio regionale, ribadisce, in primo luogo, l’importanza di "un’adeguata presenza femminile in consiglio". E, tra gli obiettivi legati più specificamente alla sua formazione politica, parla dell’inceneritore dei rifiuti ospedalieri: "Prendiamoci cura dell’Emilia-Romagna – dice la candidata, riprendendo il nome dato alla lista –. Dobbiamo puntare alla chiusura dell’inceneritore dei rifiuti ospedalieri, per ottenere una migliore qualità dell’aria. Le tecnologie per poterlo fare, oggi ci sono".

Paola Mauti