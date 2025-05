Luca Argentero conquista il Fabbri: è tutto esaurito

Tutto esaurito al Teatro Diego Fabbri per ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’, in cartellone lunedì e mercoledì alle 21. Sul palco, Luca Argentero, attore di fama nazionale, conosciuto recentemente per la serie Rai ’Doc - Nelle tue mani’, racconterà le storie di grandi personaggi, sportivi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina, sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione alla storia dei tempi in cui hanno vissuto.

In particolare, l’attore porterà sul palco le biografie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

Luisin Malabrocca è il ciclista ‘inventore’ della Maglia Nera, che nel primo Giro d’Italia dopo la guerra si accorse per caso che arrivare ultimo, in un’Italia devastata come quella del 1946, faceva tanta simpatia alla gente da attirare anche l’attenzione di alcuni sponsor, tanto che guadagnò più perdendo che vincendo. In lui le persone hanno riconosciuto l’anti-eroe che è nel cuore di ogni italiano.

Poi Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato incredibili sfide, arrivato a oltre ottomila metri d’altezza, quasi sulla cima del K2, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l’uomo è l’uomo stesso.

E infine il grande Alberto Tomba, il campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue vittorie. Tre storie diverse per tre personaggi accomunati da una sola caratteristica: essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.