Luca Pestelli candidato. Fratelli d’Italia schiera il presidente di Forlifarma. E lui si è già dimesso

Fratelli d’Italia ha svelato l’ultimo candidato all’assemblea legislativa che va così a completare il mosaico della lista per il territorio di Forlì-Cesena. Il tassello mancante era l’avvocato forlivese, Luca Pestelli, 38 anni. Pestelli ha contestualmente rassegnato le proprie dimissioni da presidente di Forlifarma Spa, ruolo che ricopriva dal 29 novembre 2022. "Il mio percorso politico nasce dalla militanza in Azione Giovani e Alleanza Nazionale – si presenta così –, i primi passi li ho mossi nel consiglio della Circoscrizione 1 a Forlì. La professione di avvocato mi ha poi portato a mettermi al servizio dei cittadini, così come i due anni alla guida di Forlifarma: un’esperienza davvero stimolante".

Proprio la sua esperienza maturata nella società partecipata di ambito socio-sanitario è quella che Pestelli intende portare in Regione "per mettere sempre la persona, con le sue necessità, al centro del nostro operato. La Regione Emilia-Romagna, invece, ha un approccio ben diverso: il paziente è solo un numero". Sulle sue dimissioni da presidente di Forlifarma, spiega: "Ho profondo rispetto delle istituzioni, e per questo motivo, seppur a malincuore, ritengo corretto e opportuno rassegnare le mie dimissioni, già da candidato, dalla carica di amministratore di Forlifarma".

Ad accogliere l’ex presidente delle farmacie comunali nella lista dei candidati consiglieri regionali è la presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, la deputata Alice Buonguerrieri: "La sua candidatura rafforza ulteriormente la nostra proposta politica sul territorio. Ci lega la militanza nel mondo giovanile di Alleanza Nazionale e poi il percorso nell’allora Popolo della Libertà: eravamo entrambi vicepresidenti provinciali, lui per il comprensorio forlivese e io per il cesenate".

Sono così tre i candidati forlivesi al consiglio regionale, di cui due uomini: oltre a Pestelli era già stata ufficializzata la discesa in campo del consigliere regionale uscente Massimiliano Pompignoli (ex Lega), oltre a Maria Gabriella Di Pentima. Mentre per il territorio cesenate sono stati candidati Stefano Spinelli e Maria Vittoria Cesaretti.

