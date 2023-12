Luce ed energia, S. Sofia affida i servizi ad Hera

E’ stato firmato giovedì il contratto fra iI Comune di Santa Sofia e il Gruppo Hera per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di pubblica illuminazione e del servizio energia relativo agli impianti termici degli edifici comunali. Un contratto che, accorpando i due servizi, permette, di realizzare importanti efficienze nella gestione e nella manutenzione degli impianti, garantendo maggior efficacia e riducendo al minimo i disagi per gli utenti. Nello specifico, al termine dei lavori, che dureranno circa 5 mesi, si arriverà a risparmiare più del 10% di energia termica e più del 68% di energia nella pubblica illuminazione ogni anno. La multiutility si è aggiudicata l’appalto trentennale per oltre 1,2 milioni di investimento per un valore complessivo di 7.191.000 euro.

Tutta la pubblica illuminazione sarà ammodernata con tecnologia a Led. L’investimento a carico di Hera Luce è di oltre 800mila euro e l’adeguamento comporterà interventi di riqualificazione energetica su 841 degli attuali corpi illuminanti, la sostituzione o revisione di 22 quadri elettrici, il rifacimento di 1 km di cavi eo delle linee aeree in condizioni critiche, la verniciatura di 125 sostegni (sia per corpi illuminanti da arredo urbano sia per armature stradali) e la sostituzione di 19 sostegni non più a norma. La pubblica illuminazione sarà quindi completamente green: il 100% dell’energia sarà ottenuta da fonti rinnovabili e consentirà un risparmio del 68%, abbassando i consumi e risparmiando 141 tonnellate di Co2. La riqualificazione termica degli impianti, con investimento a carico di Hera Servizi Energia di oltre 260mila euro, prevede interventi su 7 edifici: Municipio, uffici culturali e biblioteca di Piazza Matteotti, le scuole (nido, materna e pinacoteca di Viale Roma; elementare e scuola di musica di via Giovanni XXIIII; media, palestra, spogliatoi e piscina di via Arcangeli; elementare e materna di via Zanetti a Corniolo), e Teatro Mentore. Gli interventi dureranno circa 5 mesi e consentiranno un risparmio energetico del 10%.

"Questa nuova gestione – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – consentirà di ridurre i consumi, sia in termini economici che ambientali, e di aumentare l’efficienza e la manutenzione della rete. Da anni come amministrazione lavoriamo per il rinnovo di questi servizi e appena avremo la progettazione conclusiva procederemo all’approvazione, per far partire i lavori il prima possibile". "L’obiettivo è rigenerare la città impiegando la sostenibilità e la circolarità come leva strategica, in linea con gli obiettivi Onu 2030 – precisano Alessandro Battistini, ad di Hera Luce e Giorgio Golinelli, ad di HSE – L’approccio del Gruppo permetterà al Comune di sfruttare al massimo le tecnologie all’avanguardia coniugando risparmio energetico, sicurezza, innovazione, con benefici in termini di sostenibilità e impatto ambientale".

Oscar Bandini