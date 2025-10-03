Luci d’artista a Singapore. Formula 1 e scienza, tra Romagna e Oriente

L’azienda forlivese ’Dz Engineering’ è protagonista a Singapore tra Formula 1 ed arte. Da oltre 15 anni infatti la compagnia forlivese illumina con le proprie tecnologie d’avanguardia il circuito di Marina Bay, trasformando la notte del Gran Premio di Formula 1 (che quest’anno si terrà domenica) in un palcoscenico unico al mondo.Una presenza costante che ha consolidato il suo ruolo di partner affidabile per il governo locale e protagonista della ’Race Week’, momento in cui la città diventa un centro d’innovazione, velocità e spettacolo.

In questo scenario, che unisce sport e cultura, si inserisce ’Quantum Perspective: The Art of Interference’, la mostra che fino al 7 ottobre, grazie all’impegno della Fondazione Dino Zoli, animerà gli spazi di The Arts House a Singapore.Curata da Nadia Stefanel, l’iniziativa nasce per celebrare l’anno internazionale della scienza e della tecnologia quantistica, proclamato dalle Nazioni Unite. L’esposizione, dopo Singapore, approderà in Italia presso la Fondazione Dino Zoli a Forlì, dall’8 novembre 2025 al 21 marzo 2026, arricchendosi di nuove opere e installazioni: un’occasione unica che rafforza il legame tra la nostra città e il centro asiatico.La mostra mette in dialogo artisti italiani e singaporiani, esplorando i legami tra scienza, tecnologia e linguaggio artistico e offrendo al pubblico un legame tra i fenomeni invisibili della fisica e le dinamiche di strategia, velocità e precisione che caratterizzano le corse.

Il progetto è sostenuto dall’Ambasciata d’Italia e dalla Camera di commercio italiana a Singapore, proprio nell’anno in cui ricorrono i 60 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Singapore."Essere parte integrante della vita culturale e istituzionale di Singapore è per noi motivo d’orgoglio – sottolinea Roberto Grilli, general manager Dz Engineering –. L’esperienza maturata nell’illuminare grandi eventi e siti di valore universale ci consente di contribuire non solo alla spettacolarità della Formula 1, ma anche alla creazione di spazi di incontro tra arte, scienza e comunità internazionale".

L’azienda forlivese ha infatti realizzato interventi presso la Reggia di Caserta, la Basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, Castel del Monte ad Andria e l’Arena di Verona, coniugando la tutela culturale con le tecnologie di ultima generazione.

Gianni Bonali