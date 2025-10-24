Luci future al Morgagni. Nuova illuminazione: "La B? Giù il velodromo"

Luci nuove al Morgagni. Ma anche sul futuro dello stadio. Perché già qualcuno ipotizza (o sogna) un’eventuale serie B. E a quel punto il velodromo sarà inaduguato. Così l’assessore Bravi parla già di un probabile abbattimento della storica struttura.

Sul fronte delle luci, con la variazione di bilancio che è stata presentata ieri in commissione e che verrà discussa martedì in consiglio comunale, prende il via la seconda parte degli interventi per l’adeguamento dello stadio per la partecipazione del Forlì alla serie C.

Mentre i tifosi e la città si godono una classifica da piani alti – quinti, mai così in alto da 46 anni – l’impianto di illuminazione deve essere ancora adeguato per poter adempiere a quanto prevede la Federazione. "Sul campo devono esserci 800 lux – ha spiegato l’assessore Kevin Bravi in commissione –. Dopo i lavori di questa estate siamo passati dai 300 che avevamo, ai 500, adesso entro gennaio dobbiamo arrivare agli 800. Per questo serve un nuovo generatore".

La cifra messa a bilancio è di 350mila euro, che va così a sommarsi ai 600mila già spesi per il nuovo impianto di videosorveglianza, i due tornelli per la zona ospiti, la recinzione dei parcheggi su via Campo di Marte, sempre per le tifoserie ospiti, le nuove sedute numerate in tribuna e l’adeguamento della zona stampa. Interventi che hanno permesso alla squadra di giocare in casa la prima partita di campionato, senza doversi spostare in un altro stadio. Un permesso in deroga, almeno per quanto riguarda l’illuminazione, che ha come deadline, appunto, gennaio. "Fra i lavori svolti la scorsa estate, c’è stato anche l’inserimento di nuovi faretti per poter raggiungere i 500 lux – ha continuato Bravi –. Corpi illuminanti che ricicleremo, utilizzandoli in altri impianti sportivi".

Sul futuro dei biancorossi e dello stadio, Bravi, durante il dibattito in aula, ha ricordato come l’investimento per l’adeguamento dello stadio sia stato di quasi un milione di euro. E qui arriva il possibile de profundis del velodromo (peraltro questione antica, ma mai affrontata nella realtà): "La presenza del velodromo – ha spiegato Bravi – non sarebbe consentita dalle norme della Figc in un impianto la serie B, perché comunque bisogna sempre puntare in alto. Nel caso di promozione alla categoria superiore, servirebbero almeno 6mila posti a sedere e il campo di gioco andrebbe allargato: è troppo stretto di 3 metri. Impossibile adeguarlo se non buttando giù il velodromo. Sono ragionamenti che bisogna iniziare a fare". Quindi, se mai il Forlì dovesse raggiungere l’agognata serie B, dovrebbe dire addio al simbolo dello stadio, il velodromo, intitolato a Glauco Servadei, mitico ciclista forlivese dal 1936 al 1950.

Matteo Bondi