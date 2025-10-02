Luci sulla Palestina. Il flashmob dei medici:: "Fermate il genocidio"

Stasera, a partire dalle 21, nel parcheggio sud dell’Ospedale, medici e operatori sanitari del Morgani-Pierantoni partecipano al flashmob, che coinvolge tutto il territorio nazionale, denominato ’Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza’, organizzata dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Dopo la ’Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese’ del 28 agosto scorso, l’iniziativa ha lo scopo di accendere ancora una volta i riflettori sulla tragedia in corso nella striscia di Gaza, dove hanno perso la vita oltre 60mila palestinesi.

Dunque, torce, lampade, lumini, candele, luci accese in decine di ospedali in tutta Italia, "per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. E, poiché accanto alle vittime palestinesi accertate, si contano 1667 tra medici e infermieri uccisi, i loro nomi saranno ricordati, uno per uno, in una lettura a staffetta tra le regioni". Con oltre 180 ospedali coinvolti, sono state decine di migliaia gli operatori e le operatrici della sanità che hanno dato deciso di partecipare all’iniziativa, con l’Emilia-Romagna, insieme con Lombardia, Toscana, Sardegna, Puglia, Lazio, tra le regioni che hanno registrato il maggior numero di adesioni. "Chiediamo che il governo, le Regioni, le nostre Aziende sanitarie ed i Comuni – sottolineano gli organizzatori – agiscano subito, che adottino atti ed impegni formali contro il genocidio del popolo palestinese. Chiediamo che sia avviato il boicottaggio immediato dell’azienda farmaceutica israeliana Teva, che non solo è complice del governo israeliano nelle politiche di occupazione e apartheid, da cui trae profitti, ma è anche attivamente coinvolta nel genocidio".

E, a proposito delle altre analoghe iniziative di protesta in corso in Italia e nel resto d’Europa "ci uniamo a tutti i movimenti che in Italia e in tutta Europa chiedono di fermare il genocidio – continuano le reti promotrici –, a partire dalla Global Sumud Flottilla, la cui iniziativa umanitaria e politica seguiamo e sosteniamo con forza e ammirazione".

Da domani a domenica, dalle 9,30 alle 12.30, Emergency sarà in piazza Saffi con ’Un cantuccio di pace’ per sostenere il suo impegno medico a Gaza. I cantucci saranno distribuiti dai volontari in una confezione da 250 grammi. Ad ogni acquirente verrà dato in omaggio il braccialetto di R1pud1a, la campagna di Emrgency contro la guerra.

Paola Mauti