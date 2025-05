Lucia Magnani Health Clinic, nuovo premio

Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro, tempio della salute e del benessere in cui si pratica il metodo scientifico Long Life formula, la formula per vivere meglio e più a lungo. Il premio è stato consegnato a Lucia Magnani, fondatrice nonché amministratore delegato della struttura che porta il suo nome, nell’ambito del Global Med Brands 2025, evento di punta per il settore sanitario dedicato a marketing, branding e innovazione, andato in scena a Istanbul nello storico complesso di Fisekhane, sede del congresso organizzato dall’Health Tourism Development Center of Islamic Countries (Htdc).

Il conferimento alla clinica della salute italiana è legato al contributo offerto alla longevità attraverso il protocollo integrato e codificato oltre quindici anni fa da Magnani. Il metodo, frutto di instancabile ricerca e applicazione, si basa su un approccio scientifico atto a contrastare lo stress ossidativo, uno dei principali fattori dell’invecchiamento precoce, ed è finalizzato a mantenere le persone in salute il più a lungo possibile.

Il Global Med Brands 2025, che ha riunito delegazioni da oltre trenta Paesi, rappresenta il principale punto d’incontro internazionale per leader sanitari, esperti di health tourism, responsabili della comunicazione e aziende tecnologiche del settore. "È stato un onore e un grande piacere ritirare questo premio per il riconoscimento del lavoro che svolgiamo alla Lucia Magnani Health Clinic nell’ambito della longevità – la parole della manager -. La riprova di quanto interesse ci sia per un tema che porto avanti da tanti anni: la longevità sana, quella che va perseguita con scienza, senza leggerezza. Davanti a rappresentanti prestigiosi da tutto il mondo come il Dr. Ali Salahshour – I.R. Iran Medical Council, e il Dr. Waleed Khalid Al-Zadjali, presidente dell’Oman Medical Association, è stato davvero emozionante ricevere questa ulteriore conferma".

L’ennesimo tributo da consegnare a una bacheca ormai stracolma ed esteso al grande staff della struttura castrocarese. "È una spinta emotiva, una carica di entusiasmo che condivido con tutti i miei collaboratori, con la Lucia Magnani Health Clinic e con Castrocaro" conclude l’ad.

Anche quest’anno, infine, il compendio castrocarese è finito sotto i riflettori della trasmissione Amarsi un po’, format su salute e benessere in onda ogni domenica mattina alle 10.15 su La7: la puntata in palinsesto domani, però, non andrà in onda per consentire la trasmissione in diretta dell’insediamento di Papa Leone XIV; in attesa quindi di domenica 25, data in cui è slittato il programma, è intanto possibile vedere in streaming nella sezione ‘RivediLa7’ del portale La7.it l’episodio della scorsa settimana interamente dedicata alle due cittadine affratellate sotto un unico gonfalone.