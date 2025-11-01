Lucia Magnani negli Usa per la longevità italiana

Un coast to coast attraverso gli Stati Uniti come testimonial della longevità e dell’eccellenza italiana oltreoceano. Lucia Magnani, amministratore delegato e fondatrice di Long Life Formula®, metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo, ha partecipato a tre prestigiosi eventi pubblici negli Usa. Prima tappa al Washington Hilton, dove la manager, che fa parte del Board della National Italian American Foundation (Niaf), ha presenziato al gala per i cinquant’anni del sodalizio. In sala, volti noti della diplomazia, delle istituzioni, dell’imprenditoria e della cultura americana e italiana, riuniti per esaltare un traguardo che racconta mezzo secolo di dialogo tra Italia e Stati Uniti.

La Niaf è diventata nel tempo il motore pulsante della comunità italo-americana, un luogo dove le radici si incontrano con il futuro. La presenza di Lucia Magnani ha portato l’idea di un’Italia che crede nella longevità come visione di vita, nella continuità dei valori e nella forza di un’identità che unisce tradizione e innovazione.

Seconda fermata alla Union League di Philadelphia, club fondato nel 1862 e simbolo della tradizione civica americana: occasione della visita la cerimonia volta a omaggiare il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano. Un incontro carico di cordialità, a testimonianza del senso di appartenenza condiviso tra due Paesi legati da una lunga amicizia. Concetto su cui si è soffermata Magnani, che è anche ad del Grand Hotel di Castrocaro, delle Terme e della Clinica che porta il suo nome, certa che il dialogo tra le nazioni passi anche attraverso la cura delle persone e la qualità della vita.

Ultima tappa del viaggio New York, dove è andato in scena Angel Ball, evento all’insegna della solidarietà. Nella prestigiosa cornice del Cipriani 42nd Street si è tenuto il tradizionale appuntamento organizzato dalla Gabrielle’s Angel Foundation for Cancer Research. In una serata carica di suggestione, caratterizzata dal sostegno di personalità internazionali, i percorsi Long Life Formula® della Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro sono stati tra i premi più ambiti dell’asta di beneficenza. Il ricavato, oltre tre milioni di dollari, sarà destinato a progetti di ricerca oncologica innovativi e a giovani scienziati impegnati nello sviluppo di terapie più efficaci e meno tossiche.

Dalla capitale a New York, passando per Philadelphia, Magnani ha rappresentato l’Italia della longevità, della cultura e dell’eccellenza in una serie di appuntamenti che avevano come scopo rafforzare il legame tra Italia e Stati Uniti e diffondere la cultura e i valori del Belpaese nel mondo.