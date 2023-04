"Luciano, ci hai insegnato amore e felicità"

Una cerimonia all’insegna della luce quella che ieri pomeriggio ha accompagnato Luciano Mazzini nel suo ultimo viaggio terreno. Il 56enne terrasolano, tetraplegico dal 2001 per la caduta da un’impalcatura, era conosciuto e apprezzato ben oltre i confini della cittadella per la potente testimonianza di fede che lo aveva portato a manifestare la sua gioia di vivere in molte occasioni pubbliche. Luciano ha ricevuto l’abbraccio della sua grande e affettuosa famiglia, che lo ha assistito con amore e dedizione fino alla scomparsa, nella notte tra lunedì e martedì. La cerimonia funebre nella chiesa di Santa Reparata è stata presieduta dal vescovo mons. Livio Corazza, e concelebrata da don Marino Tozzi, don Urbano Tedaldi, don Loriano Valzania, don Massimo Masini e don Domenico Ghetti alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali. "La notizia improvvisa della morte ci ha addolorato ma non ci ha lasciato tristi – le parole del vescovo –. Tristi sono coloro che non hanno la speranza e triste è la vita di chi non riesce a scorgere l’alba dentro l’imbrunire. Siamo più poveri ma l’eredità che ci ha lasciato Luciano è grande: ha gettato un fascio di luce sulla nostra vita. Ha avuto la fede e il coraggio di festeggiare il giorno dell’incidente come giorno della rinascita e noi non possiamo essere tristi nel giorno della sua nascita in cielo".

Tracciato un parallelismo tra la vita di Mazzini e quella della Beata Benedetta Bianchi Porro, mons. Corazza ha dato lettura ai messaggi di altri ‘amici’ di Luciano. Quello del cardinale Comastri, che ha definito Mazzini uno "stupendo dono. Un vetro sempre pulito dall’umiltà e dalla fede, che lasciava passare tutta la luce di Gesù risorto"; e ancora quello del vescovo emerito Lino Pizzi, sicuro che il mediceo sia "già tra le braccia del Signore", mentre mons. Erio Castellucci ha ricordato come "la vita, la fede, la passione umana e la capacità di relazione di Luciano abbiano accompagnato tante persone", venutesi a trovare "davanti al mistero più grande, quello dell’uomo completamente immerso nella Pasqua di Gesù". L’incrollabile felicità che ha illuminato Mazzini ha fatto ritorno anche in un vecchio scritto di mons. Vincenzo Zarri, quindi nelle parole della nipote Francesca, grata verso "lo zio Cioci. Ci hai riempito il cuore di amore e sorrisi, ci hai insegnato che l’amore può tutto – le parole di Francesca –. Insegnerò ai miei figli a non essere pigri nella ricerca della felicità come tu hai chiesto a me".

"In questi anni siamo stati una sola persona, non siamo ancora pronti a lasciarti andare – ha aggiunto un fratello –. Eri la parte migliore di noi, che abbiamo curato il tuo corpo mentre tu curavi la nostra anima". Un saluto "al mitico Luciano, indimenticabile maestro di vita" è giunto da Damiano Bartolini, dalla missione in Guinea. Luciano, letteralmente ‘nato nella luce’, è stato tumulato nel cimitero di Castrocaro, nel sereno tepore primaverile di un pomeriggio iniziato sotto una pioggia battente.

Francesca Miccoli