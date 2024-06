Luciano Vespignani morto a Forlì addio al co-fondatore della catena Unieuro

Forlì 18 giugno 2024 - E' scomparso nella serata di lunedì Luciano Vespignani, noto imprenditore forlivese. Aveva 80 anni, fatale un improvviso malore.

Vespignani era il marito di Maria Grazia Silvestrini, sorella di Giuseppe, e con loro aveva condiviso l'attività imprenditoriale, innanzitutto quella che portò alla nascita di Marco Polo, prima il grande negozio forlivese di via Monteverdi e poi la catena nazionale di alta tecnologia, divenuta quindi leader nazionale dopo l'acquisizione e l'assorbimento del marchio Unieuro.

Vespignani era impegnato anche nel settore immobiliare e in F.A., la società di gestione dell'aeroporto presieduta proprio dal cognato Giuseppe Silvestrini. Profondo il cordoglio in città alla notizia della sua morte. Questo il messaggio del sindaco Gian Luca Zattini: "A nome dell’Amministrazione comunale di Forlì esprimo i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto per la scomparsa di Luciano Vespignani. Figura di rilievo nel mondo imprenditoriale forlivese, Luciano Vespignani insieme alla moglie Maria Grazia Silvestrini e a tutta la famiglia Silvestrini ha contribuito a portare il nome di Forlì ai massimi livelli nazionali, dedicando sempre passione e attenzione alla città, sia nel campo del lavoro, sia nell’impegno civico. Mi preme sottolineare il valore di questa spiccata sensibilità che, insieme alla famiglia, ha sempre dimostrato nei confronti del sociale e che si è concretizzata grazie a un forte e costante impegno di carattere benefico a favore di associazioni e istituzioni. In questo triste momento ci stringiamo ai familiari di Luciano Vespignani e ci uniamo, in un ricordo di stima, affetto e riconoscenza, a tutti coloro che hanno condiviso con lui esperienze professionali, di amicizia, di solidarietà".

Il funerale si terrà giovedì 20 giugno: alle 9.30 il feretro partirà dalla camera mortuaria del Morgagni-Pierantoni per giungere alla chiesa di Schiavonia (in piazzetta Galla Placidia) dove si terrà la messa alle ore 10. Eventuali donazioni, secondo le indicazioni della famiglia, alla parrocchia dei Romiti, dove Vespignani risiedeva.