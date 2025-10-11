Lucio Dalla nel concerto-racconto dell’amico Marcello Balestra

Un viaggio nel cuore di Lucio Dalla (nella foto), tra musica, parole e ricordi. È questo lo spirito di ‘Lucio c’è’, l’originale spettacolo ideato e diretto da Marcello Balestra, storico collaboratore dell’artista bolognese, che ne fu compagno di strada e di avventure artistiche a partire dal 1981. L’appuntamento è domani alle 18 al Circolo Aurora, in corso Garibaldi 80.

Sul palco prenderà vita un concerto-racconto: un intreccio di canzoni, immagini e testimonianze che rivelano il lato più intimo e umano del grande cantautore. Balestra, che con Dalla ha condiviso trent’anni di vita e di lavoro, condurrà il pubblico in un percorso fatto di emozioni, aneddoti e memorie vissute in prima persona, aprendo finestre su un universo di creatività, ironia e curiosità inesauribile.

Con lui sul palco musicisti professionisti e voci interpreti rendono omaggio a un repertorio straordinario: Caruso, L’anno che verrà, 4/3/43, Futura, Come è profondo il mare, Anna e Marco, Balla balla ballerino, Attenti al lupo, Canzone, Se io fossi un angelo e molte altre canzoni celebri ancora. Ogni brano si lega a un episodio, a un ricordo, a un momento preciso della vita di Lucio, intrecciando la musica con le parole del racconto.

A corredo dei brani, immagini suggestive scorreranno sullo sfondo, creando un dialogo continuo tra suono e visione, memoria e presente. La regia narrativa e artistica è firmata dallo stesso Marcello Balestra, che in scena si fa guida e testimone, restituendo al pubblico un ritratto autentico, mai retorico, del grande artista bolognese.

s. n.