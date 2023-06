Ludoteca e mercatino al via per i bambini

Novità alla biblioteca comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che da martedì si arricchirà di uno spazio ludoteca aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Altra buona notizia il ritorno del mercatino dei bambini, in occasione della rassegna ‘Di giovedì arte, antichità, aperitivi’, per tutta l’estate in piazza Buonincontro a Castrocaro: previsti il cambio - scambio di libri, giocattoli, colori, figurine e uno spazio animazione dedicato a letture, laboratori e giochi didattici. Partecipazione gratuita, necessaria la prenotazione (0543.769631 - 350.5193970, [email protected]).