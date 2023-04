L’Ufficio per la pastorale vocazionale accoglie suor Angeline

Si celebra oggi la 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni intitolata ’Un meraviglioso poliedro’ e, come afferma don Andrea Carubia, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale vocazionale, "pregheremo per tutte le vocazioni durante le messe domenicali e invieremo ai sacerdoti alcune tracce di preghiera ed un video che sarà visibile sul sito della pastorale giovanile www.pigifo.it"".

Altre iniziative, fa sapere il sacerdote, si svolgeranno in occasione della Settimana di preghiera per le vocazioni che quest’anno sarà da domenica 26 novembre, solennità di Cristo Re, fino alla prima domenica di Avvento il 3 dicembre. "C’è un’altra novità che riguarda il nostro Ufficio – continua don Carubia – abbiamo infatti il dono di una nuova collaboratrice, suor Angeline Razafimananjara, delle suore francescane di via Achille Cantoni, che ci aiuterà nell’animazione vocazionale".

Suor Angeline è originaria del Madagascar e appartiene alla Congregazione della Suore Francescane dell’Immacolata di Palagano, che gestiscono a Forlì la scuola materna di via Achille Cantoni. "Ho vissuto in varie comunità del mio Paese – racconta la religiosa – con incarichi in parrocchia per la formazione dei catechisti e delle giovani della mia Congregazione. Quest’anno mi è stata chiesta la disponibilità per un nuovo servizio: venire in Italia ad aiutare le nostre consorelle anziane e ammalate qui a Forlì. Sono arrivata lo scorso dicembre e dopo i primi mesi in cui ho ripassato l’italiano, che conoscevo già ma avevo un po’ dimenticato, mi è stato chiesto di collaborare con i responsabili della pastorale vocazionale della Diocesi e sono contenta di iniziare questa nuova esperienza. Grazie per la vostra amicizia".

Alessandro Rondoni