L’ufficio postale si trasforma in Casa dei servizi digitali

Partono domani a Galeata i lavori nell’ufficio di Poste Italiane di via Castellucci 1 che sarà trasformato in Polis-Casa dei servizi digitali. Nello specifico domani l’ufficio sarà aperto dalle 8.20 e chiuderà anticipatamente alle 11 per permettere lavori propedeutici alla partenza del cantiere, mentre da martedì 16 resterà chiuso.

"I lavori permetteranno una riqualificazione e implementazione della sede – si legge nella nota di Poste Italiane – oltre all’inserimento dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione come quello di richiesta e rinnovo passaporto. I lavori riguarderanno tutta la sede dell’ufficio, con un ripristino della pavimentazione, tinteggiatura, nuova illuminazione, nuovi arredi interni con sportelli ribassati per accogliere i clienti, rinnovamento degli impianti, percorsi tattili per ipovedenti oltre all’installazione del device per permettere il collegamento con i servizi della Pubblica Amministrazione".

La sede è infatti inserita nell’ambito del progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’ che interessa anche 26 uffici della la Provincia di Forlì-Cesena.

"L’intervento di Poste italiane è molto importante – commenta il sindaco Francesca Pondini – in quanto la politica dell’azienda cerca di intercettare le nuove esigenze dei cittadini. Infatti Poste Italiane partecipa al Piano Complementare al Pnrr con il Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo".

L’obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne attraverso due principali linee di intervento come lo ‘Sportello Unico’ e gli ‘Spazi per l’Italia’.

Durante tutto il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso l’ufficio di Civitella in viale Roma 22, aperto dal lunedì al venerdì 8,20-13,45, sabato 8,20-12,45. Sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto come la sostituzione della Carta Libretto e del Bancoposta Postepay o l’estinzione del Libretto con più di 600 euro senza Carta Libretto. Sarà a disposizione anche l’ufficio di Meldola (via Trieste 4), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, dotato di Atm fruibile 24 ore su 24.

Oscar Bandini